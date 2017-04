Still und leise ist Helmut Graf aus dem Stadtrat Pegnitz ausgeschieden. Auf eine förmliche Verabschiedung hat der ehemalige zweite Bürgermeister aus nachvollziehbaren Gründen verzichtet. Die NN würdigen seinen engagierten Einsatz für die Stadt, als Rektor der Sammet-Mittelschule oder als Vorsitzender der Feuerwehr mit einem bunten Bilderstrauß. In der Bevölkerung gilt er weiterhin als "Bürgermeister der Herzen".

Mit Hochdruck wurde vor 25 Jahren an der Fertigstellung des PEP-Einkaufscenters in Pegnitz gearbeitet, das am 28. April 1992 eröffnet werden sollte. Die vom Bauherrn Hans Wiesend genannten Zahlen versetzten damals die Pegnitzer Einzelhändler in Angst und Schrecken, war doch der neue "Pegnitzer Einkaufs-Park" immerhin 110 Meter lang und 14 Meter hoch. Versprochen wurden damals zu den 500 Parkplätzen auch auch die Pflanzung zahlreicher Bäume nach einem Plan eines Landschaftsarchitekten, Spielgeräte für Kinder und Sitzgelegenheiten am Mühlbach. Quasi in letzter Minute wurde das alte Bosch-Haus abgerissen, das Parkflächen weichen musste. Heute steht das PEP seit Jahren leer. Aktuell denkt die Stadt über das Stadtentwicklungskonzept ISEK über eine neue Nutzung des Geländes nach.