Unfall-Doublette auf der Autobahn bei Plech

In zwei Fällen erkannten Autofahrer Bremsmanöver vor ihnen zu spät - 20.000 Euro Schaden - vor 1 Stunde

PLECH - An haargenau der selben Stelle ereigneten sich am Freitag auf der A9 bei Plech zwei Auffahrunfälle, die auch noch nach dem selben Muster abliefen. In beiden Fällen hatten Autofahrer Bremsmanöver vor ihnen zu spät erkannt.

Am Freitagnachmittag befuhr ein 41-jähriger Frankfurter mit seinem Pkw die A9 in Richtung Süden. Kurz nach der Anschlussstelle Plech musste er verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender 55-jähriger Fiesta-Fahrer zu spät und fuhr auf den Opel des Frankfurters auf. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Schadenshöhe beläuft sich aber insgesamt auf rund 10.000 Euro.

Kurze Zeit später kam es zu einem weiteren Unfall ganz in der Nähe. Auch hier bemerkte ein 37-jähriger Chemnitzer, der mit seinem Skoda ebenfalls in Fahrtrichtung Süden unterwegs war, den Bremsvorgang eines voraussfahrenden Seat-Fahrers zu spät und fuhr auf diesen Wagen auf. Die Schadenshöhe betrug hier je 5000 Euro.

Die beiden Unfallverursacher mussten jeweils ein Verwarnungsgeld bezahlen.

