Unfall in Auerbach: Feuerwehr mit 17 Mann im Einsatz

Eine Verletzte und zwei stark beschädigte Fahrzeuge nach Zusammenstoß - vor 1 Stunde

AUERBACH - Eine Verletzte und zwei stark beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz dieses Unfalls, der sich am Mittwochmittag in Auerbach in der Unteren Vorstadt auf Höhe des Bürgerspitals ereignet hat.

Der Lenker eines Mittelklassewagens war mit Anhänger die Untere Vorstadt in Richtung Kellerberg unterwegs. Die Fahrerin eines entgegenkommenden Kleinwagens wollte im gleichen Augenblick offensichtlich an der Einmündung Marienstraße nach links in Richtung Einkaufsmärkte abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenprall, bei dem die Fahrerin des Kleinwagens verletzt wurde.

Mit dem Rettungswagen brachte das Rote Kreuz die Frau ins Krankenhaus. Mit insgesamt 17 Mann und drei Einsatzfahrzeugen rückte außerdem die Feuerwehr aus, die um 11.59 Uhr laut Einsatzleiter Michael Schmidt alarmiert worden war. Die Wehr sperrte den Kreuzungsbereich ab und reinigte nach dem Abtransport der beiden Unfallautos die Fahrbahn. Die Polizei machte auf mehrfache Anfrage der Redaktion keine Angaben und kündigte für Donnerstag eine Pressemitteilung an.

gr