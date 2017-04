Unfall in Auerbach mit 30.000 Euro Sachschaden

Lkw von Fahrbahn abgekommen - Achse des Anhängers ausgehebelt - vor 1 Stunde

AUERBACH - Zum Glück kein Personenschaden, aber hoher Sachschaden waren das Ergebnis eines LKW-Unfalls nahe des Auerbacher Freibades.

Der Lenker eines polnischen Lastwagens mit Anhänger war von Neuhaus kommend in Richtung B 85 und dann in Richtung Autobahn unterwegs, als er in Höhe der Poppenkapelle nach rechts auf den aufgeweichten Fahrbahnrand abkam.

An einem Wasserdurchlass wurde die Achse des Anhängers regelrecht ausgehebelt. Ein Bergekran musste angefordert werden. Der Sachschaden beträgt laut erster Schätzung mindestens 30.000 Euro.

