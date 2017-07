Lachen, bis es Risse im Zwerchfell gibt - das war die Devise am Mittwochabend in Pegnitz. Im Rahmen der Faust-Festspiele wurde eine schräge und streckenweise bitterböse Adaption der Molière-Komödie "Die Schule der Frauen" aufgeführt. Das Publikum war begeistert.

Mit Wehmut denken viele Pegnitzer anlässlich der Premiere am Grünen Hügel in Bayreuth an die Zeiten zurück, als Pegnitz Dank des Pflaums Post Hotel noch Festspielstadt war. Hier stiegen in den exklusiven Designer-Suiten nicht nur Gäste aus aller Welt ab, sondern auch Künstler wie James Levine oder Placido Domingo. Unsere Bilder blicken 25 Jahre zurück.