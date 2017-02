Ein 26-jähriger Mann starb am Samstagabend bei einem schweren Unfall in der Oberpfalz. © NEWS5 / Masching

A9 bei Bayreuth: Kleintransporter fährt in umgekippten Laster Ein mit Gemüse beladener Sattelzug kam am in der Nacht auf Donnerstag auf der A9 zwischen Marktschorgast und Gefrees von der Fahrbahn ab, durchbrach die Mittelplanke und kippte um - der Laster blockierte die andere Fahrbahn der A9. Der 59-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Kleintransporter konnte nicht mehr ausweichen, krachte in den Laster. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Dunkle Gänge, faszinierende Welt: Die Teufelshöhle in Pottenstein Die Teufelshöhle in Pottenstein ist eine der größten Höhlen in Nordbayern und gilt wegen ihrer faszinierenden Tropfsteine als eine der schönsten Schauhöhlen in ganz Deutschland. Sie hat aber noch mehr zu bieten.

Vor 90 und 40 Jahren Böheimstein-Festspiele in Pegnitz Aktuell laufen in Pegnitz die Vorbereitungen, hier die Faust-Festspiele zu etablieren. Dabei gerät in Vergessenheit, dass es vor 90 Jahren schon die Böheimstein-Festspiele auf dem Schloßberg gegeben hat, bei denen ein Großteil der Bürger mitgewirkt hat. Trotz des großen Erfolgs 1926 sollte es ein halbes Jahrhundert dauern, ehe das Volksstück der Gebrüder Böhm um den Hauptmann Hans Muffel vor 1000 Zuschauern in der Sammet-Halle eine Neuauflage erlebt hat. Unsere Archivbilder zeigen Ausschnitte aus den Aufführungen der Jahre 1926 und 1977.