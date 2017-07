Unfall in Pottenstein: Motorradfahrer schwer verletzt

Auto kollidiert mit Motorrad - Biker schwer verletzt - vor 19 Minuten

POTTENSTEIN - Bei einem Unfall in Pottenstein (Lkr. Bayreuth) wurde am Sonntagvormittag ein Biker schwer verletzt. Vermutlich hat ein Autofahrer dessen Geschwindigkeit falsch eingeschätzt.

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer, der am Sonntagmittag in Pottenstein unweit der Teufelshöhle mit einem Auto kollidierte. © Hans von Draminski

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer, der am Sonntagmittag in Pottenstein unweit der Teufelshöhle mit einem Auto kollidierte.

In Sichtweite der Pottensteiner Teufelshöhle auf Höhe der Parkplatzeinfahrt stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer eines schwarzen Kombi wohl in den Besucherparkplatz der Teufelshöhle einbiegen wollen und dabei die Geschwindigkeit des entgegen kommenden Motorrads falsch eingeschätzt.

Bilderstrecke zum Thema

Am Sonntagvormittag kam es in Pottenstein (Lkr. Bayreuth) zu einem schweren Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Vermutlich schätzte ein Autofahrer die Geschwindigkeit es Bikers falsch ein. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus.