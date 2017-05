Unfall in US-Militär-Konvoi nahe Plech: Stau auf der A9

Verkehr staut sich etwa drei Kilometer zurück - Keine Verletzten - vor 2 Stunden

WEIDENSEES - Auf der A9 zwischen Weidensees und Plech in Fahrtrichtung Nürnberg hat sich am Montagmorgen der Verkehr gestaut. Der Grund: Ein Fahrzeug, das zu einem US-Militärkonvoi gehört, kippte mitten auf der Autobahn um.

Laut Angaben der oberfränkischen Polizei ereignete sich der Vorfall mitten im Berufsverkehr gegen 8 Uhr. Das Fahrzeug, laut einem Sprecher der Polizei womöglich ein Hummer, war mit einem Konvoi des US-Militärs auf der A9 in Richtung Nürnberg unterwegs. Insgesamt fuhren rund 15 Fahrzeuge in dem Konvoi mit. Noch ist unklar, weshalb das Fahrzeug zwischen Weidensees und Plech auf die Fahrbahn kippte. Verletzt wurde bei dem Unfall jedoch niemand.

Der Polizeisprecher erklärte, dass der Wagen nach dem Unfall stark rauchte. Zwei Fahrspuren in Fahrrichtung Nürnberg sind blockiert, gegen 8.30 Uhr gaben die Beamten den Rückstau mit rund drei Kilometern an. Das verunglückte Fahrzeug konnte aber in der Zwischenzeit auf den Seitenstreifen verfrachtet werden. Das THW ist vor Ort, um den Verkehr abzusichern. Auch die US-Militärpolizei rückte an, um sich ein Bild von der Situation zu machen.

