Unfall mit Schwerverletzter auf B22 im Landkreis Bayreuth

Eine 23-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt - vor 45 Minuten

LETTENHOF - Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der B22 im Landkreis Bayreuth ein schwerer Unfall. Ein BMW kam aus noch nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte mit einem anderen Wagen zusammen.

Am Dienstagmorgen gegen 6.50 Uhr kam es auf der B22 bei Lettenhof Richtung Bayreuth zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 40-jährige Fahrerin eines BMW kam aus noch nicht geklärter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte in den Wagen einer 23-jährigen Audifahrerin. Der Audi überschlug sich daraufhin, die Frau wurde im Auto eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Unfallverursacherin wurde mittelschwer verletzt. Die B22 musste zur Unfallaufnahme und Bergung zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand laut ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von 50.000 Euro.

