Unfall nach Überholmanöver: Zwei Schwerverletzte bei Bronn

Eine Person wurde mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen - vor 1 Stunde

BRONN - Auf der Bundesstraße 2 bei Bronn verletzten sich am Freitagnachmittag zwei Personen bei einem Unfall schwer. Nach einem Überholversuch trafen sich zwei Fahrzeuge nur an den Seiten, doch damit war die Situation noch nicht entschärft.

Das missglückte Überholmanöver einer Fahrerin aus dem Landkreis Bayreuth führte am Freitagnachmittag zu einem Unfall, bei dem sich zwei Personen schwer verletzten. Ein Patient musste per Rettungshubschrauber in eine naheliegende Klinik geflogen werden.