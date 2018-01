Unfall ohne Führerschein auf der A9 bei Betzenstein

Strafverfahren gegen 25-jährigen Berliner - Schaden von 13.000 Euro

BETZENSTEIN - Durch einen Verkehrsunfall ist herausgekommen, dass ein 25-jähriger Berliner zum wiederholten Male ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Am Mittwochabend war der junge Mann mit einem Kleintransporter auf der Autobahn in Richtung München unterwegs. Als er zwischen den Ausfahrten Weidensees und Plech, beim Ausscheren zum Überholen ein nachfolgendes Fahrzeug übersah, riss er sein Lenkrad nach rechts. Hierdurch verlor er die Kontrolle über seinen Kastenwagen, geriet ins Schleudern und krachte in einen Kleintransporter.

Beide Fahrer blieben unverletzt, ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 13.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Berliner keinen Führerschein besitzt und bereits vor sieben Jahren mehrmals erwischt worden war. Neben dem Bußgeld kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf ihn zu.

