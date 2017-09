Unfälle auf A9: Paar kam in Klinik, Hund in Tierheim

Autofahrer waren bei Regen zu schnell unterwegs - Schaden summiert sich auf rund 85.000 Euro - 15.09.2017 16:59 Uhr

HAAG - Auf regennasser Autobahn ereigneten sich am Donnerstag zwischen dem Sophienberg und Trockau mehrere Unfälle. Dabei entstand Sachschaden von rund 85.000 Euro. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Am Donnerstagabend verlor ein 34-jähriger Münchner auf der regennassen Autobahn zwischen dem Parkplatz Sophienberg und Trockau beim Fahrstreifenwechsel die Kontrolle über seinen BMW. Das schleudernde Fahrzeug landete in der Mittelschutzplanke, wurde total zerstört und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Drei nachfolgende Autofahrer mussten stark abbremsen, konnten jedoch rechtzeitig vor der Unfallstelle halten. Ein nachfolgende Rumäne bemerkte dies allerdings zu spät, fuhr auf das letzte Fahrzeug auf und schrammte an zwei davor stehende Autos vorbei. Zum Glück blieben alle Beteiligten unverletzt. Es entstand allerdings ein Gesamtschaden von 70.000 Euro.

Auf der regennassen Autobahn war in diesem abschnitt am Donnerstagnachmittag schon der Mercedes eines 57-jährigen Schwaben ins Schleudern geraten und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Als der Fahrer versuchte, sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen, prallte er gegen einen rechts neben sich fahrenden Peugeot eines älteren Ehepaares aus Bremen. Durch den Aufprall schleuderte der Peugeot in die rechte Betonleitwand und blieb dort stark beschädigt liegen.

Die 70-jährige Fahrerin und ihr 81 Jahre alter Ehemann wurden schwer verletzt ins Klinikum Bayreuth eingeliefert. Der kleine Hund der Familie wurde von der Polizei ins Tierheim gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Der 57-jährige Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

