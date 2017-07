Unfälle in Serie in Baustelle der A9 bei Bayreuth

Auch beim Einfahren in die Autobahn waren Autofahrer zu schnell - Hoher Schaden - vor 4 Stunden

BAYREUTH - Ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro ist die Bilanz von mehreren Unfällen auf der Autobahn bei Bayreuth. In drei Fällen handelte es sich um Auffahrunfälle, bei weiteren um Schleuderpartien beim zu schnellen Einfahren auf die regennasse A9.

Am frühen Morgen blieb ein Lastwagen aus Nürnberg auf der Fahrt in Richtung Süden im Baustellenbereich bei Bayreuth wegen eines Kupplungsschadens liegen. Es bildete sich sofort ein Rückstau. Hier übersah zunächst der 37-jährige Fahrer eines Kleintransporters das Stauende und fuhr auf einen Lastwagen aus Hof auf. Kurz danach ereilte eine 20-Jährige aus Lindau das gleiche Schicksal. Sie prallte unachtsam auf einen vorausfahrenden Bundeswehrlastwagen.

In der Gegenrichtung krachte zeitgleich ein 61-jähriger Autofahrer aus Hof auf das Fahrzeug eines vorausfahrenden Münchners.

Alle Beteiligten blieben unverletzt, das Auto des 61-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Gleich zwei Mal gerieten Fahrzeuge beim Einfahren in die Autobahn ins Schleudern und prallten in die Schutzplanke. Am Dienstagnachmittag verlor zunächst ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Hof in der Kurve der Einfahrt Bayreuth-Nord in Fahrtrichtung Berlin auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW. Das Fahrzeug schleuderte in die rechte Schutzplanke.

Wenige Stunden später erging es einem 52-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Kulmbach ebenso. Auch er geriet in der Kurve der Einfahrt ins Schleudern und prallte in die Schutzplanke. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Schaden mit 3000 Euro relativ gering. Wegen der nichtangepassten Geschwindigkeit müssen sich Beide auf Bußgeldbescheide einstellen.

