Unfälle mit Verletzten in Gefrees, Bad Berneck und Aufseß

Drei Unfälle mit verletzten Kradfahrern am Wochenende im Bereich der Polizeiinspektion Bayreuth-Land - vor 16 Minuten

AUFSESS - Gleich dreimal krachte es am Wochenende, und zwar in Gefrees, Bad Berneck und Aufseß. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 18.000 Euro.

Am frühen Sonntagnachmittag befuhr ein 77-Jähriger aus dem Landkreis Hof mit seinem Mofa die Straße von Gefrees in Richtung Münchberg. Kurz nach Gefrees wurde er vom Pkw einer 71-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Bayreuth überholt. In diesem Moment zog der Mofafahrer plötzlich nach links und wurde vom Pkw erfasst. Durch den Sturz auf die Fahrbahn erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 1250 Euro. Ein Sachverständiger unterstützte die Beamten bei der Aufnahme des Unfalles. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer beschädigte noch ein zur Absicherung der Unfallstelle aufgestelltes Warnschild der Polizei.

Etwa zwei Stunden vorher befuhr ein 32-Jähriger eine Gefällstrecke im Stadtgebiet von Bad Berneck mit seinem Leichtkraftrad. Kurz vor Einmündung in die Bundesstraße verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er zog sich dabei Prellungen und Schürfwunden zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Es entstand nur geringer Sachschaden. Allerdings war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und sein Krad war auch nicht zugelassen. Dafür wird er sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 15.30 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall mit einem Zweirad. Ein 68-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der Staatsstraße von Aufseß in Richtung Heiligenstadt. Ihm entgegen kam ein 58-hähriger Zweiradfahrer. Bei einem Abbiegevorgang nach links übersah der Pkw-Fahrer das Leichtkraftrad und es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer verletzte sich dabei schwer. Er kam mit BRK in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

