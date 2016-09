Unfallflucht nach forscher Einfahrt auf die A9 bei Plech

Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten sofort auf die mittlere Spur gewechselt - vor 36 Minuten

PLECH - Einen Verkehrsunfall mit 7000 Euro Sachschaden verursachte der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Kleinwagens am Donnerstag an der Autobahneinfahrt Plech. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort.

Am Donnerstag gegen 20.45 Uhr fuhr der Kleinwagen an der Anschlussstelle Plech auf die Autobahn in Richtung Berlin ein. Hier wechselte er sofort auf den mittleren Fahrstreifen, ohne sich um den nachfolgenden Verkehr zu kümmern. Eine 40-jährige Opel-Fahrerin konnte gerade noch ausweichen, stieß hierbei jedoch mit dem BMW eines 29-jährigen Berliners zusammen.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Bayreuth, Telefon 0921/506-2330, zu melden.

rr