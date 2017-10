Unfallserie auf der A9 bei Plech fordert Todesopfer

PLECH - Zum tragischen Schauplatz einer Unfallserie wurde am Montag die A9 im südlichen Landkreis Bayreuth: Ein Mensch kam auf der Autobahn ums Leben, zudem ist ein hoher Sachschaden von insgesamt gut 200 000 Euro zu verzeichnen.

Stark alkoholisiert war der Fahrer des vorderen Lkw. Der Laster blieb beim Hormersdorf stehen und rollte dann sogar zurück, der Hintermann fuhr auf. © Udo Schuster



Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken war der Auslöser gegen 5.30 Uhr morgens ein bizarrer Unfall zwischen den Anschlussstellen Plech und Hormersdorf: Ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Bayreuth war mit seiner Sattelzugmaschine in Richtung München unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Hormersdorf bremste der Mann seinen Lastwagen fast bis zum Stillstand herunter. An der Steigung rollte er dann sogar mit einer Geschwindigkeit von etwa 25 Stundenkilometern rückwärts.

Ein hinter ihm befindlicher 43-jähriger Pole erkannte das auf ihn zu rollende Fahrzeug zwar noch und wollte mit seiner Sattelzugmaschine auf die mittlere Fahrspur ausweichen. Dies gelang ihm jedoch nicht mehr und es kam zum Zusammenstoß. Zwei Fahrspuren waren dadurch blockiert.

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth fest, dass der 66-jährige Unfallverursacher offensichtlich betrunken war: Ein Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb dem Mann Blut abgenommen wurde. Der Schaden an den Lkws beträgt etwa 70 000 Euro. Im morgendlichen Berufsverkehr bildete sich sehr schnell ein Rückstau von bis zu 15 Kilometern Länge.

Nach dem Folge-Auffahrunfall waren auf der A9 Tausende von Schrauben verstreut. © Feuerwehr



Gegen 8.45 Uhr erkannte ein 38-jähriger Italiener mit seiner Sattelzugmaschine zu spät, dass ein vor ihm fahrender Brummi aufgrund dieses Staus zwischen den Anschlussstellen Weidensees und Plech abbremsen musste. Beim Ausweichmanöver kollidierte der Sattelzug des Italieners mit dem anderen Lastzug. Da beide Fahrzeuge beim Zusammenstoß einen Großteil ihrer Ladung — unter anderem mehrere Kisten voller Schrauben — verloren, war die kurzfristige Sperrung aller drei Fahrspuren notwendig, um die auf der Autobahn verteilte Fracht aufzusammeln. Die beiden Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Der Schaden bei diesem Folgeunfall beläuft sich auf mindestens 100 000 Euro.

Der dritte Autobahnunfall, der sich einige Stunden später in der Gegenrichtung ereignete, ging nicht so glimpflich ab: Tödliche Verletzungen erlitt ein Autofahrer am Mittag, als er auf der A9 auf Höhe Betzenstein mit seinem Wagen unter einen Sattelauflieger geriet. Der Lastwagenfahrer stand danach unter Schock.

Regennasse Fahrbahn

Praktisch ungebremst krachte dieser VW Golf auf regennasser Fahrbahn in einen vorausfahrenden Lkw, der 47-jährige VW-Fahrer starb noch an der Unfallstelle. © Udo Schuster



Gegen 12 Uhr war der 47 Jahre alte Fahrer eines Golfs mit hoher Geschwindigkeit auf der A9 zwischen Hormersdorf und Plech in Richtung Norden unterwegs. Die Autobahn ist an dieser Stelle dreispurig. Auf regennasser Fahrbahn prallte der 47-Jährige offenbar ungebremst gegen den Auflieger eines Lastwagengespanns, das auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr, und wurde mit seinem Wagen darunter eingeklemmt.

Ein Zeuge wählte sofort den Notruf, worauf zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst zur Unfallstelle eilten. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des polnischen Golf-Fahrers feststellen. Der 61 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges aus Niedersachsen erlitt einen Schock.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Bayreuther Verkehrspolizei bei der Klärung der Unfallursache. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Das Technische Hilfswerk Pegnitz ist zur Stau-Absicherung im Einsatz. Um 14.45 Uhr floss der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbei, der Rückstau war nur gering.

In allen drei Fällen waren die örtlichen Feuerwehren, das Technische Hilfswerk sowie die Autobahnmeisterei Trockau mit zahlreichen Einsatzkräften zur Bergung, Rettung, Fahrbahnreinigung und Absicherung zugange.

