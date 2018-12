Unfallwrack blieb in Obernseeser Bushaltestelle liegen

18-jähriger Fahranfänger kam gegen Mitternacht von der Fahrbahn ab und rammte eine Laterne - vor 1 Stunde

OBERNSEES - Totalschaden entstand am Wagen eines Fahranfängers, der in Obernsees von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne geprallt ist. Ausgerechnet vor einer Bushaltestelle blieb das Wrack liegen.

Am Montag kurz vor Mitternacht kam ein 18-jähriger Pkw-Fahrer auf der Fahrt von Plankenfels in Richtung Bayreuth auf Höhe von Obernsees aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen mehrere Verkehrszeichen und eine Laterne. Schließlich kam sein Fahrzeug in einer Bushaltestelle zum Stillstand.

Der junge Fahrer verletzte sich dabei leicht und kam in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt.

