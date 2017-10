Ungebremst in Lastwagen geprallt: 47-Jähriger stirbt auf A9

Golf des Mannes klemmte sich unter dem Anhänger des Lkw fest - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn: Am Montagmittag verlor ein Golffahrer auf der A9 die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr ungebremst in ein Lastwagengespann. Bei dem Unfall verlor der Mann sein Leben.

"Offenbar ungebremst" prallte der 47-Jährige mit seinem Wagen in den 40-Tonner, der auf dem mittleren Fahrstreifen auf der A9 bei Betzenstein in Richtung Norden fuhr. So formuliert es die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Golf des Mannes wurde unter dem Anhänger des Lasters eingeklemmt. Ein Notarzt, der umgehend von einem Augenzeugen alarmiert wurde, konnte nur noch den Tod feststellen. Der Fernfahrer erlitt einen Schock.

Um den Unfall genau rekonstruieren zu können, berief die Bayreuther Staatsanwaltschaft einen Gutachter an die Unfallstelle. Seit etwa 12 Uhr kommt es rund um die Unfallstelle auf der A9 bei Betzenstein zu Behinderungen. Derzeit (Stand 14.45 Uhr) fließt der Verkehr auf einer Fahrspur vorbei. Mittlerweile sei der Rückstau gering, teilt die Polizei mit.

Auf der A9 in Oberfranken krachte es am Montag aber gleich mehrfach. Bei Weidensees etwa fuhr ein Lastwagen auf einen anderen auf. Verletzt wurde dabei zwar niemand, aber: Gerade im morgendlichen Berufsverkehr sorgte der Unfall für Probleme.

