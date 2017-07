Unliebsame Konkurrenz aus Ostasien

Fischerei-Experte erklärt, warum die Chinesische Teichmuschel nicht in heimische Gewässer gehört - vor 1 Stunde

Die Chinesische Teichmuschel ist in Bayern auf dem Vormarsch. Der Eindringling aus Fernost ist mit einer Schalenlänge von mehr als 25 Zentimetern die größte Muschelart, die in bayerischen Gewässern anzutreffen ist. Wir sprachen mit Dr. Thomas Speierl, dem Leiter der Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken, über die Tiere.

Dr. Thomas Speierl, Leiter der Fachberatung für Fischerei beim Bezirk Oberfranken, warnt Aquaristikliebhaber dringend davor, Chinesische Teichmuscheln in heimischen Gewässern auszusetzen. © Archiv/Andreas Harbach



Wie kam die Chinesische Teichmuschel überhaupt nach Deutschland?

Thomas Speierl: Die Chinesische Teichmuschel stammt aus Ostasien. Sie wurde höchstwahrscheinlich in den 1970er Jahren bereits durch glochidien-infizierte Fische sowie über den Zoohandel nach Europa eingeschleppt. Die Chinesische Teichmuschel vermehrt sich wie die heimischen Muschelarten über sogenannte Glochidien. Das sind parasitäre Entwicklungsstadien der Muscheln, die sich für eine bestimmte Zeit an den Kiemen von Fischen festsetzen. Dadurch können sich die Jungmuscheln quasi mit dem Transportsystem Fisch im Gewässersystem verbreiten.

Nach einer bestimmten Entwicklungsperiode fallen diese parasitären Larvenstadien von den Kiemen ab, die Muscheln entwickeln sich auf dem Gewässergrund weiter. So ist es möglich, dass diese parasitären Larvenformen mit Gras und Silberkarpfen, die ebenfalls aus Ost- beziehungsweise Südostasien stammen, nach Europa gelangten. Mittlerweile findet sich aber auch ein breites Angebot an chinesischen Teichmuscheln in vielen Zoo- und Gartenfachhandlungen. Leider wird dort selten vermittelt, dass diese Muscheln nicht in die freie Natur ausgesetzt werden sollten.

Wie lebt die Chinesische Teichmuschel?

Speierl: Sie besiedelt die gleichen Lebensräume wie die heimischen Teichmuschelarten, die Gemeine- und Große Teichmuschel. Dies sind langsam fliesende Flussabschnitte, Altwässer sowie geeignete Stielgewässer, wie Seen und vor allem Teiche. Eigenständige Populationen sind in Bayern beispielsweise in Altwässern der Donau (Niederbayern) zu finden, aber auch aus Sachsen im Limbacher Teichgebiet liegen entsprechende Nachweise vor. Daneben hat sich diese invasive Art mittlerweile auch in anderen Ländern Europas, wie Österreich, Tschechien, Polen, Ungarn und Frankreich etabliert. In ihrer Lebensweise ähnelt sie den heimischen Arten sehr: Wie alle Großmuscheln filtriert und ernährt sie sich von Plankton und Detritus. Damit tritt sie in direkte Konkurrenz mit unseren heimischen Ureinwohnern, was die Nahrung und die zur Entwicklung notwendigen Wirtsfische angeht.

Welche Wirte kommen außerdem für die Chinesische Teichmuschel infrage?

Speierl: Als Wirtsfische dienen neben den erwähnten ebenfalls aus Asien eingeführten Fischarten, wie Gras- und Silberkarpfen, einheimische Arten wie der Aitel, Rotauge, Barbe, Gründling und Karpfen. Vermutlich kommen auch noch viele weitere Weißfischarten in Frage, so dass für das wichtige parasitäre Stadium die Chinesische Teichmuschel als Generalist gelten kann. Zudem ist die Entwicklungsdauer der Glochidien an den Kiemen der Wirtsfische mit sieben Tagen extrem kurz. Unterm Strich begünstigt das den weiteren Ausbreitungserfolg dieser eingeschleppten Muschelart.

Kommt die Chinesische Teichmuschel auch in Oberfranken vor?

Speierl: Für Oberfranken gibt der Fischartenatlas Oberfranken auch einen guten Überblick zur Situation und Verbreitung der Muschelarten. Gemäß Stand 2010 lagen keine Nachweise der Chinesischen Teichmuschel vor. Auch aktuell gibt es noch keine amtlichen Nachweise. Kürzlich ist jedoch hierzu ein Monitoring beziehungsweise eine Kartierung des Landesamtes für Umwelt in Zusammenarbeit mit der Muschelkoordinationsstelle Bayern an der TU München angelaufen. Ansprechpartner dort ist Dr. Katharina Stöckl, Bayerns oberste Muschelwächterin.

Was macht die Chinesische Teichmuschel gefährlich für die heimischen Muschelarten und für den Bitterling?

Speierl: Erstens ist sie bei ihrer Ausbreitung über die parasitären Muschellarven/Glochidien bei den Wirtsfischen wenig wählerisch. Zweitens entwickeln sich die Glochidien verglichen mit den heimischen Arten sehr schnell. Drittens besetzt sie die gleichen Lebensräume wie die heimischen Teichmuschelarten. Es ergibt sich also eine direkte Konkurrenz bei einem sehr hohen Ausbreitungspotenzial. Der Bitterling steht auf der Roten Liste gefährdeter Fischarten in Bayern. Er benötigt heimische Großmuscheln, wie die Teichmuschel als Eiablage- und Brutplatz. Durch die Ausbreitung der Chinesischen Teichmuschel wird er dieser Brutplätze beraubt. Die aus Asien eingeschleppte Art stößt die Eier des Bitterlings in vielen Fällen wieder aus. Die Weiterentwicklung der Eier des Bitterlings ist damit nicht mehr gesichert. Der Bitterling wird in seinem Lebenszyklus unterbrochen/gestört, was mittelfristig zu einer noch stärkeren Gefährdung dieser heimischen Kleinfischart führen kann.

Wie erkenne ich eine Chinesische Teichmuschel?

Speierl: Die Chinesische Teichmuschel weist deutliche Merkmale auf, die sie von den heimischen Arten unterscheidet. Da ist ihre Größe: Die ovalen bis fast kreisförmigen Schalen erwachsener Chinesischer Teichmuscheln können einen Durchmesser von bis zu 25 Zentimeter erreichen. Wie die heimischen Teichmuschelarten besitzen sie keine Schlossleiste und keine Zähne. Die Wirbelfalten auf den Schalen liegen im Vergleich zu den heimischen Arten sehr weit auseinander und insgesamt variiert die Färbung zwischen grün- bis bräunlich.

Wie kann der Eindringling gestoppt werden?

Speierl: In vielen Bereichen des Zoo-, Aquarien- und Gartenfachhandels werden Chinesische Teichmuscheln oft als vermeintlich heimische Teichmuschel angeboten. Wir empfehlen beim Muschelkauf für den eigenen Gartenteich unbedingt auf die Herkunft der Muscheln zu achten. Im Zweifel sollte auf den Kauf verzichtet beziehungsweise Fachleute zu Rate gezogen werden. Generell ist ein Ausbringen in die freie Natur unbedingt zu unterlassen. Ein Umsetzen von Fischen, insbesondere der bereits genannten Wirtsfischarten aus Gewässern mit bekannten, sich selbst erhaltenden Chinesischen Teichmuschelbeständen muss ebenfalls vermieden werden. Auffällige Funde sollten der Fachberatung für Fischerei gemeldet werden, am besten mit Fotobelegen. Schließlich hilft nur Information und Aufklärung. Aber dafür ist die Fachberatung für Fischerei ja auch mit da.

Interview: HANS–JOCHEN SCHAUER