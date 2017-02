Unmissverständlich: Brauhaus in Nankendorf wird abgerissen

NANKENDORF - Bei der Bürgerversammlung ging Bürgermeister Edmund Pirkelmann (BBS) ausführlich auf das Thema "Projekt Brauhaus Nankendorf" ein, welches die Öffentlichkeit seit Jahren interessiert.

Die ehemalige Brauerei in Nankendorf wird abgerissen. Das ist beschlossene Sache, so der Bürgermeister. Foto: Archiv/Ralf Münch



In der Diskussion sprachen die Bürger weitgehend "kleinere Baustellen" im Ortsbereich an. Eingehend auf die alte Brauerei Polster in Nankendorf stellte Pirkelmann unmissverständlich fest: "Das Brauhaus wird abgebrochen". Dies ist beschlossene Sache. Er bedauerte, dass sich die ganze Sache so hingezogen hat. Letztlich hat eine Machbarkeitsstudie aufgezeigt, dass ein Hotelprojekt keine Zukunft hat. Dies bedeutete gleichzeitig die Freigabe für einen mit staatlichen Fördermitteln durchzuführenden Abbruch. Die Machbarkeitsstudie ermöglicht gleichzeitig Aussagen für eventuelle weitere Hotelprojekte im Bereich der Stadt Waischenfeld, so der Bürgermeister.

Noch unklar sei, was aus dem 30.000 Quadratmeter großen Gelände wird. Der für den Abbruch beauftragten Firma wurde Zeit bis Ende 2017 gegeben. Eingehend auf geplante Maßnahmen in Nankendorf nannte der Bürgermeister die Sanierung eines Teilabschnitts der Straße nach Aalkorb. Dazu ist im Vorfeld beabsichtigt, die Anlieger zu einer Besprechung einzuladen. Da es sich voraussichtlich nur um eine Erneuerung der Asphaltdecke handelt, kommt die Straßenausbaubeitragssatzung, die der Stadtrat bereits vor zehn Jahren beschlossen hat, nicht zur Anwendung. Ergänzend wies dritter Bürgermeister Kurt Neuner (BBN) darauf hin, dass in der Vergangenheit immer versucht wurde, mit den Bürgern bei derartigen Vorhaben eine günstige Lösung zu finden.

Der Breitbandausbau beginnt dieses Jahr in Nankendorf und kostet mehr als eine Million Euro. Der Bürgermeister stellte mit Blick auf von Bürgern kritisierte Baumängel beim Leitungsbau beziehungsweise beim Bau der Verteilerkästen fest, dass die Stadt nicht zahlt, "wenn nicht ordentlich gearbeitet wurde". In der Diskussion bemängelte Emil Düngfelder, dass Flur- und Waldweg, zwischen Hubenberg und Breitenlesau, zum Teil eingewachsen sind. Wer ist dafür verantwortlich die Äste zurückzuschneiden?, fragte der Bürger. Dies ist Aufgabe der Jagdgenossenschaften, sowohl bei öffentlichen als auch privaten Wegen, so Pirkelmann. Den von Stefan Lienhardt angesprochen schlechten Zustand der Straße im Bereich von Schule und Sportplatz in Nankendorf nahm Kurt Neuner zum Anlass zur Zusage, im Frühjahr die durch Frost aufgebrochenen Wege und Straßen in Augenschein zu nehmen. Dieser Vorschlag fand die Zustimmung des Bürgermeisters.

Anstoß am Zustand der Böschung im Bereich des Radweges zwischen Nankendorf und Waischenfeld nahm Berthold Görl. Im Spätsommer war dort ein wilder Bewuchs von Unkraut zu beobachten. Darauf sollte einmal geachtet werden, so der Bürger. Eine Sanierung der Aukapelle, die oberhalb von Nankendorf steht, regte Kurt Neuner an. Hintergrund ist, so der dritte Bürgermeister, dass die 1718 erstmals erwähnte Kapelle im Jahr 2018 auf ihr 300-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Im Haushalt der Stadt Waischenfeld ist die einmalige Summe von 1000 Euro eingeplant. Neuner rief dazu auf, mit Unterstützung der Bürger die Kapelle auf Vordermann zu bringen. Erforderlich wäre unter anderem eine Sanierung des Daches. Im nächsten Jahr sollten wir uns Gedanken machen dieses Kulturdenkmal in den Mittelpunkt einer Prozession zu stellen, so Neuner.

