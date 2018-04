Unnötige Niederlage für Auerbacher Handballer

SV 08 war mit HSG Lauf/Heroldsberg eigentlich auf Augenhöhe - vor 57 Minuten

AUERBACH - Vor lediglich etwa 175 Zuschauern unterlagen die Landesliga-Handballer des SV 08 in ihrem vorletzten Heimspiel der Saison gegen die HSG Lauf/Heroldsberg völlig unnötig mit 27:31 (11:13). Über weite Strecken mindestens auf Augenhöhe mit dem Tabellendritten, leisteten sich die Oberpfälzer in beiden Hälften eine schwache Phase und hatten am Ende nicht mehr die Zeit, die Niederlage abzuwenden.

Thomas Wilke (rechts) erzielte fünf Treffer für den SV 08, insgesamt warfen die Auerbacher 27 Mal ins Tor. Das war gegen die HSG Lauf/Heroldsberg (in Schwarz) zu wenig. © Klaus Trenz



"Ich denke, wir waren heute über 40 Minuten das gefühlt bessere Team, hatten aber in beiden Halbzeiten Phasen, in denen wir zu viele Fehler gemacht haben. Leider hat uns die schwächere Phase in der zweiten Hälfte entscheidend zurückgeworfen", fasste Trainer Matthias Schnödt enttäuscht die Niederlage zusammen.

Auch sein ehemaliger Uni-Mannschaftskollege Peter Zahn kam zu einem ähnlichen Fazit. "Auerbach hat 45 Minuten gut gespielt, wir ungefähr zweimal 15 Minuten. Glücklicherweise hatten wir, zumindest in der zweiten Hälfte, ausgerechnet in ihrer schwachen unsere beste Phase."

Dabei hatte es recht vielversprechend für die Gastgeber begonnen. Die HSG startete sichtlich nervös in die Partie, verhedderte sich mehrmals in der aufmerksam agierenden Auerbacher Abwehr und lag nach knapp sechs Minuten bereits mit drei Toren im Rückstand. "Wenn wir ehrlich sind, hatten wir vor dem heutigen Spiel mehr Angst, als vor dem gegen Heidingsfeld nächste Woche. Heute hatten wir mehr zu verlieren" begründete Zahn die Nervosität der Gäste.

Aber auch Auerbach ließ sich anstecken. So vergab Alexander Tannenberger in der siebten Minute mit einem schlampigen Strafwurf die Chance, auf 4:0 zu erhöhen. Kurz darauf ließen die Gastgeber eine weitere freie Möglichkeit ungenutzt und brachten die Mittelfranken damit zurück ins Spiel. Einige unvorbereitete Würfe und technische Fehler reihten sich aneinander, sodass Lauf trotz eigener Probleme bis zur elften Minute zum 3:3 ausgleichen konnte.

Doch der SV 08 blieb am Drücker, legte immer ein, stellenweise auch zwei Tore vor und lag noch in der 21. Minute mit 8:7 in Führung. Nun jedoch schlossen sich starke zehn Minuten der Gäste an. Vor allem gegen die Rückraumakteure Florian Funke und Jens Scheuerer fand die bis dahin eigentlich gut stehende Abwehr der Blau-Weißen nun keine Mittel mehr. Immer wieder ließ man Funke von halblinks ohne große Gegenwehr abziehen und Scheuerer durfte teils unberührt durch die Defensivreihe marschieren.

Knapp drei Minuten genügten den Laufern, um das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen (8:10). Trotz eines Tores von Florian Wehner in Unterzahl, stotterte sich Blau-Weiß über die nächsten Minuten, ließ die Gäste zwischenzeitlich auf drei Tore davonziehen (9:11, 10:13) und kam erst gegen Ende der ersten Halbzeit wieder in ruhigeres Fahrwasser. Beim Stand von 11:13 wurden die Seiten gewechselt.

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste. Thomas Wilke gab bereits nach 23 Sekunden mit dem Anschlusstreffer zum 12:13 den Startschuss für die Aufholjagd. Die Auerbacher waren nun wieder das bessere Team, und obwohl sie weiterhin Florian Funke und Jens Scheuerer zu viel Freiraum ließen, glichen sie in der 35. Minute nicht nur aus (15:15), sondern übernahmen wieder die Führung.

Fehler häufen sich

Nun waren es wieder die Gäste, die einem Rückstand hinterherliefen. In der 42. Minute leuchtete ein 20:18 für das Heim-Team von der Anzeigentafel, als Florian Wehner, der für diesen Zwischenstand gesorgt hatte, kurz darauf für zwei Minuten auf die Bank musste. Die Mittelfranken nutzten nicht nur diese zeitweise Schwächung der Gastgeber, sondern auch die sich unverständlicherweise wieder häufenden Fehler sowie die kaum mehr vorhandene Gegenwehr sowohl der blau-weißen Abwehr als auch der Auerbacher Torhüter.

Innerhalb weniger Minuten kippte das Spiel wieder zugunsten der Gäste (20:22). Auerbach genehmigte sich seine zweite Schwächephase der Partie, während Lauf besonnen und sicher fast jede Chance nutzte. Maxim Pankraz konnte in der 46. Minute zwar auf 21:22 verkürzen, doch fünf Minuten und fünf Tore später war das Spiel mehr oder weniger entschieden (21:26). "Wenn Auerbach während des gesamten Spiels so intensiv und so schnell gespielt hätte, wie in den letzten zehn Minuten, wir hätten es deutlich schwerer gehabt heute hier zu gewinnen", zollte Peter Zahn den intensiven Bemühungen der Gastgeber Respekt.

Doch es waren am Ende kaum mehr als Bemühungen, denn Lauf ließ lediglich eine zwischenzeitliche Kosmetik des Ergebnisses zu. Matthias Schnödt warf vor allem sich selbst nun verstärkt in die Waagschale sowie ins Getümmel und erzielte gegen seinen ehemaligen Kollegen, Torwart Max von Borstel, die vier nächsten Tore für Auerbach.

Die Abwehr war allerdings nicht stabil genug, um die Gäste ernsthaft noch in Schwierigkeiten zu bringen. Außerdem lief den Auerbachern die Zeit davon. Am Ende stand eine unnötige Niederlage ebenso im Raum wie der bange Blick nach Selb, wo der HSV Hochfranken mit einem Sieg gegen den HC Sulzbach-Rosenberg auf drei Punkte an den ersten Nichtabstiegsplatz heranrückte (siehe Tabelle links). Am kommenden Wochenende muss der SV 08 zum TV Helmbrechts, der noch mindestens einen Punkt benötigt, um auch theoretisch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben.

SV 08 Auerbach: Kroher, Seiffert (jeweils im Tor), Tannenberger (4), Schnödt (5), Hofmann Mo., Bürger, Eckert, Wilke (5), Herold (3), Hofmann A. (1), Wehner (4), Pankraz (3/1), Kraus, Schalanda (2).

HSG Lauf/Heroldsberg: Götz, von Borstel, Maußner (2), Schneider, Artz (1), Laugner (2), Funke (9), Meier (2), Kemper (1), Zahn, Scheuerer (10/3), Frank (4).

HARALD WEIDMANN