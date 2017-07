Unsterbliche Hits aus den Siebzigern für Herz und Seele

Festivalsamstag bei den Maffeispielen mit melodischem Cover-Rock, mitreißender ABBA-Show und spektakulärem Feuerwerks-Finale - vor 13 Minuten

NITZLBUCH - Wenn die Fünf vor der Alterszahl einmal überschritten ist, dann stellt man fest, dass es nur ein paar Pop-Bands aus diesen Jahrzehnten gibt, deren Musik bis heute Bestand hat. Die Beatles gehören fraglos dazu, auch die Stones — und ganz ohne Frage Abba. Die Formation "ABBA 99" servierte "auf Maffei" ein Konzert, bei dem die Siebziger für ein paar Stunden ganz nah waren.

ABBA-Ohrwürmer mit Publikums-Percussion: Die Revival-Formation „ABBA 99“ setzte bei ihrer Show nicht nur auf fetzige Melodien und bunte Kostüme, sondern auch auf den Mitmach-Faktor. Foto: Hans von Draminski



Beim Bergwerks-Sommerspektakel auf der Zeche Maffei erwartet das Stammpublikum vom Musik- beziehungsweise Theaterprogramm eine gewisse Qualität, denn die Messlatte wurde hier in der Vergangenheit ziemlich hoch gelegt.

Mit "ABBA 99" — den Sängerinnen Vera Klima als Agnetha Fältskog, Alexandra Sieber als Anni-Frid Lyngstad, Mani Gruber als Gitarrist Bjørn Ulvaeus und Basti Walcher als Keyboarder Benny Andersson sowie Andi Bauer in der Rolle des Bassisten Andi Anderson und Andi Lind, der den Originalschlagzeuger Magnus Gustafson verkörpert — haben die Maffeispiele in diesem Jahr eine ABBA-Covergruppe eingeladen, die nicht nur auf Authentizität abonniert ist, sondern zudem über ausgeprägte Entertainment-Qualitäten verfügt. Soll heißen: Hier bleibt niemand lange sitzen, spätestens beim dritten Song strömt das Publikum in Richtung Bühne und bleibt auch da.

Der Durchbruch gelang "ABBA" — der Name ist ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen — beim "Grand Prix de la Chanson", wie der "Eurovision Song Contest" im Jahr 1974 noch hieß. Der Hit "Waterloo" darf auch bei den Maffeispielen nicht fehlen, ist aber gleichwohl nur ein Highlight unter vielen.

Die "Seventies" waren für den Pop ein gutes Jahrzehnt, das zeigten an diesem Konzertabend die Oldies, welche die Cover-Combo "Continental Breakfast" als Vorgruppe kredenzte. Und das nicht nur, weil Kultbands wie die "Eagles" noch in Amt und Würden waren.

Achterbahn in die Siebziger

Das traditionelle Brillantfeuerwerk zum Abschluss des Maffei-Festival-Samstags lebte von mystischer Begleitmusik und spektakulären Effekten — wie man es von den souveränen Pyro-Profis der Maffeispiele gewöhnt ist. Foto: Hans von Draminski



Jene Langlebigkeit war "ABBA" gleichwohl nicht beschieden: Die beiden singenden Ehepaare trennten sich, Bjørn und Benny reüssierten als gefragte Produzenten für andere und als Musical-Autoren. Den Abgesang überlässt "ABBA 99" freilich anderen: Das Cover-Sextett lässt lieber bunte Kostüme mit Schlaghosen und Plateauschuhen funkeln, serviert praktisch alle "ABBA"-Hits aus den acht Jahren, in denen es die Band gab und entführt das sichtlich begeisterte Publikum auf eine musikalische Achterbahnfahrt in die Jahre, in denen Autos quietschorange lackiert waren und die Frisuren jeder Beschreibung spotteten.

Das schon traditionelle Feuerwerk der Maffeispiele wirkt an diesem Abend wie ein Salut auf die Siebziger. Eine feine Sache.

