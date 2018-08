Unterhaltsames Musiktheater im Betzensteiner Schlosshof

Fränkischer Theatersommer gastiert mit einer Sondervorstellung - vor 2 Stunden

BETZENSTEIN - Die malerische Kulisse des Schlosshofes Betzenstein, wie geschaffen für den Fränkischen Theatersommer der Landesbühne Oberfranken, machte Lust auf zwei unterhaltsame Stunden. Das tiefgründige Musiktheater "Lysistrata — die Rebellion der Frauen" nach der Komödie des griechischen Dichters Aristophanes beeindruckte vor allem durch Professionalität.

Frauen wehren sich gegen ihre Männer, die der Kriegswahn zu seltsamen Taten verleitet: Eine Szene aus der „Lysistrata“-Inszenierung des Fränkischen Theatersommers in Betzenstein. Viel Applaus gab es dort auch für die Gesangssolisten. © Rosi Thiem



Frauen wehren sich gegen ihre Männer, die der Kriegswahn zu seltsamen Taten verleitet: Eine Szene aus der „Lysistrata“-Inszenierung des Fränkischen Theatersommers in Betzenstein. Viel Applaus gab es dort auch für die Gesangssolisten. Foto: Rosi Thiem



Für den Text und die komödienhaft-tiefgründigen Inszenierung ist Jan Burdinski, für Musik Hans Martin Gräbner verantwortlich. Die engagierte Theatergruppe schaffte es wieder, das Publikum mitzunehmen und forderte an gegebener Stelle alle Frauen auf, sich zu erheben. Es wurde von den Zuschauern gespannt verfolgt, wie es Frauen schafften, den Kampf gegen den vom Kriegswahn umnebelten Geist der Männer aufzunehmen.

Und Antworten auf zentrale Fragen zu finden: Ist Geld Ursache für Krieg und Streit? Wer behält die Übersicht? Wer denkt an morgen?

Der Kulturreferent der Stadt Betzenstein, Hans Thummert, begrüßte alle sichtlich gut gelaunten Anwesenden und freute sich, dass nach vier Jahren Freilicht-Aufführungen endlich einmal schönes Wetter herrschte und nicht wie in den vergangenen Jahren ins Feuerwehrhaus ausgewichen werden musste.

Jedes Jahr im August öffnet in Betzenstein die Freilichtbühne ihre Pforten. "Einmal im Jahr leisten wir uns das", so Hans Thummert. Er erklärte, dass wie jedes Jahr viele Freikarten an verdiente Bürger der Stadt Betzenstein ausgegeben wurden, weil die Aufführung des Theatersommers als Dank an besonders verdiente Bürger präsentiert wird. Bürger, die in verschiedenster Form die Anerkennung ihrer Gemeinde erlangt haben, sollten einige schöne Stunden verleben, so der Tenor des Kulturreferenten.

Für die Bewirtung in der Pause sorgte wie althergebracht die Gruppe Unabhängige Bürger Betzenstein. Das Event, bis auf den letzten Platz besetzt, hallte noch über den historischen Schlossplatz hinaus in einen angenehmen Sommerabend in der kleinsten Stadt Frankens.

Die musikalische Komödie "Lysistrata" wird am Sonntag, 26. August, 18 Uhr, in Pegnitz am Kirchplatz gezeigt.

ROSI THIEM