Unternehmen rund um Auerbach suchen geeignete Azubis

Michelfelder Bauunternehmer will gute Bewerber einstellen: Er ist ein Beispiel, aber nicht der einzige in der Region - vor 49 Minuten

MICHELFELD - Dieter Hofmann (50) beschäftigt in seinem Betrieb HD-Bau in Michelfeld rund 60 Mitarbeiter. Darunter sind ein halbes Dutzend Auszubildende.

Auch wenn das neue Ausbildungsjahr schon angefangen hat, gibt es noch freie Stellen in der Baubranche. Firmenchef Dieter Hofmann aus Michelfeld findet, dass eine qualifizierte Ausbildung eine gute berufliche Perspektive eröffnet. © Foto: privat



Wenn ich drei weitere geeignete Lehrlinge hätte, würde ich sie sofort nehmen“, sagt Hofmann, ein Diplom-Ingenieur. Der Markt an brauchbaren Bewerbern ist leergefegt. „Es ist schwer, gute Auszubildende zu finden.“

Den Appell der Gewerkschaft IG Bau, jetzt noch Nachzüglern eine Chance zu geben, kann er wenig abgewinnen. „Ende August brauche ich solche Leute nicht einstellen.“ Warum? Weil die übriggebliebenen Jugendlichen in der Regel wenig Lust an dem Job hätten und nicht motiviert seien, so Hofmann.

Einfluss der Eltern

Die Ausbildung am Bau ist bei jungen Leuten nicht die beliebteste. Dies habe auch etwas mit den Eltern zu tun, sagt Hofmann. „Das wird viel von ihnen gesteuert. Sie sagen zu ihren Kindern, sie sollen woanders hingehen.“

Als Argumente gegen ein Ausbildung am Bau führen sie das Wetter an oder die Arbeitszeiten, die auf einer Baustelle schon mal länger dauern können. Auch in der Schule habe das Handwerk einen schweren Stand und werde nicht gefördert.

Die neue Ausbildungsordnung erhöhe laut Hofmann den Druck auf die Lehrlinge. Sie schließt nach zwei Jahren mit einer Zwischenprüfung (Hochbau-, Ausbau- oder Tiefbaufacharbeiter) ab. Nur wer sie schafft, kann weitermachen. Die zweite Stufe dauert zwölf Monate.

In diesem Jahr qualifiziert man sich in dem gewählten Ausbildungsberuf zum Spezialbaufacharbeiter, zum Beispiel Maurer oder Betonbauer. Die Ausbildung wird mit der Gesellenprüfung abgeschlossen. Der Lohn für die Mühen: eine höhere Gehaltsstufe.

Für den Michelfelder Firmenchef müssen Azubis am Bau bestimmte Voraussetzungen mitbringen: Interesse an dem Beruf, Freude an der Arbeit, technisches Verständnis, flexibel sein auf den Baustellen.

Dass größere Industriebetriebe bei der Ausbildung einen Vorteil haben, erkennt Hofmann an. Sie haben Lehrwerkstätten und Mitarbeiter, die sich speziell um die Lehrlinge kümmern. „In Baufirmen laufen sie nur mit.“

Betreuer wie in der Industrie

Was fehle, seien Mitarbeiter, die wie in der Industrie die Lehrlinge betreuen. „Wir versuchen, das zu organisieren, denn wir brauchen gute Lehrlinge.“ Was müssen Bewerber um eine Lehrstelle mitbringen? „Sie sollten Kopfrechnen können. Wenn jemand gut in Mathe ist, ist das nicht ganz schlecht“, betont Dieter Hofmann.

Er ist davon überzeugt, dass eine qualifizierte Ausbildung eine gute berufliche Perspektive eröffnet. „Ein guter Facharbeiter wird immer Arbeit haben.“

