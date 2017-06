Unternehmungslustige Frauenrunde in Ottenhof

OTTENHOF - Auch Frauen können Stammtisch. Im Gasthaus "Grüner Kranz" trifft sich jeden letzten Mittwoch im Monat der Damenstammtisch. In ihrer Tracht, schwarzes Shirt und rotes Tuch mit dem Stammtisch-Namen bedruckt, sitzen sie zusammen und reden und planen ihre nächsten Unternehmungen.

Der Damenstammtisch Ottenhof in seiner typischen Tracht beim Treffen im Vereinslokal „Grüner Kranz“. Vorne links sitzt die amtierende Vorsitzende Gertraud Dietrich. © Nadine Gebhard



Den Damenstammtisch gibt es seit 1981. Letztes Jahr wurde das 35-jährige Jubiläum gefeiert mit einer Fahrt nach Rothenburg ob der Tauber. Zum 20-Jährigen ging es sogar nach Mallorca. Insgesamt 31 Mitglieder zählt der Stammtisch, im Schnitt sind bei den Treffen 15 bis 18 Frauen anwesend.

Die Frauen haben eine sehr breite Altersspanne: Gründungsmitglied Anneliese Ziegler ist mit 73 Jahren die Älteste, die jüngste der Gruppe ist 29 Jahre alt. Bei diesem besonderen Stammtisch ist jede Frau jeden Alters erwünscht. Man kann bis ins hohe Alter dabei bleiben, solange man will. Von einer Altersgrenze wollen die lebensfrohen Damen nichts wissen. Die meisten Frauen stoßen mit etwa 30 zum Stammtisch — oder wenn die Kinder schon etwas größer sind. Der Großteil der Truppe kommt aus Ottenhof, einige aus den umliegenden Orten.

Es werden Wanderungen unternommen, meist zu den Kirchweihen in der Umgebung. Die Gruppe fährt traditionell zu einem Weihnachtsmarkt und veranstaltet eine Weihnachtsfeier. Die Weihnachtskrippe und der Osterbrunnen im Ortskern von Ottenhof werden jedes Jahr geschmückt

Alle zwei Jahre steht ein Mammut-Projekt für die Stammtisch-Mitglieder an: Im Oktober findet die Bulldog-Rallye in Ottenhof statt. Der Damenstammtisch kümmert sich um Kaffee und Kuchen, um die Brotzeiten und um den Mittagstisch. Die Planungen laufen schon auf Hochtouren. Mindestens 35 Frauen werden benötigt, da springen dann auch noch andere ein, die keine festen Mitglieder des Stammtisches sind. In Ottenhof halten die Vereine zusammen, man hilft sich gegenseitig. Es finden Weinabende im Wechsel mit Weinfahrten nach Ipsheim statt. Vorsitzende Gertraud Dietrich bucht stets den selben Busfahrer, der kennt die Damen mittlerweile.

Musical und Fischessen

Musical-Fahrten, Fischessen und vieles mehr machten die Frauen des Stammtisches bereits. Bis auf ein Erlebnis waren immer alle begeistert. Auf dem Weihnachtsmarkt in Pappenheim war das Speisenangebot sehr mau: Es gab nur Bratwürste und Pizza, was keine Begeisterung hervorrief. Um nicht hungrig nach Hause zu fahren, rief Gertraud Dietrich kurzerhand beim Busfahrer an — und dieser reservierte spontan in einer Gaststätte. Dort schmeckte es sehr gut und die Damen waren besänftigt.

Über all die Unternehmungen führt Gertraut Dietrich genau Buch. Mittlerweile sind mehrere Alben voll mit Bildern und den Unterschriften der Teilnehmerinnen. Außerdem werden die runden Geburtstage gefeiert. "Wir wollen nicht nur zusammensitzen, sondern wir mögen die Abwechslung", sagte Gertraud Dietrich.

Bei den Treffen im Vereinslokal machen die Frauen ihre nächsten Unternehmungen aus. Aber warum trifft dich der Damenstammtisch nur relativ selten? "Einmal im Monat reicht", betont Gertraud Dietrich. "Am letzten Mittwoch im Monat nimmt man sich nichts vor, jeder weiß, dass da der Stammtisch ist. Es gibt dann immer etwas Neues zu erzählen und es ist die Abwechslung, die man hat, wenn man sich nur einmal im Monat trifft", führt Dietrich aus. Das gefällt den Frauen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Stammtischen und Vereinen hat dieser Stammtisch auch keine Nachwuchssorgen. Es kommen immer wieder neue Frauen dazu. Alles läuft gut.

Beim Schmücken des Osterbrunnens oder der Krippe sind meist nur Ältere da, aber das liegt an der frühen Uhrzeit, viele arbeiten da noch. Sollte es doch einmal zu Problemen kommen, werden diese ausdiskutiert. Aber für Probleme haben die Damen eigentlich gar keine Zeit, viele Unternehmungen und Projekte sind für die nächsten Monate geplant. Im Juni steht wieder eine Wanderung an, das Ziel ist aber noch nicht klar. Gertraud Dietrich, der kreative Kopf der Truppe, macht sich aber bereits Gedanken, was den Frauen gefallen könnte. Im September geht es zum Weinfest nach Ipsheim und im Oktober steht die große Bulldog-Rallye an. Hinzu kommen noch Hochzeiten und Polterabende von Kindern der Mitglieder. Es ist wie immer viel los.

"Kein politischer Stammtisch"

"Wir sind kein politischer Stammtisch", sind sich die Damen einig. Es wird bei außergewöhnlichen Dingen auch darüber gesprochen, zum Beispiel die Wahl von Trump, aber nicht hauptsächlich. Auf kommunaler Ebene ist es das gleiche. Natürlich wird auch mal über politische Themen gesprochen, aber eher wenig.

Der Stammtisch trifft sich vor allem wegen dem Beisammensein und der Geselligkeit. Die Damen besprechen ihre Probleme miteinander und schätzen den Austausch miteinander sowie Neues zu erfahren. Außerdem gibt es immer etwas Leckeres zu essen und etwas zu trinken.

Bei der Kommunikation gibt sich der Stammtisch sehr traditionell. Es gibt keine WhatsApp-Gruppe oder einen Email-Verteiler. Alles wird persönlich besprochen oder als Waschzettel ausgeteilt.

