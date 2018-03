Unterschiedliche Ansichten bei Auerbacher Wolf-Vortrag

Widersprüchliche Meinungen prallen aufeinander: Der Wolf spaltet die Gesellschaft - vor 2 Stunden

AUERBACH - Kein anderes Tier polarisiert die Menschen in der Region so sehr wie der Wolf. Während die einen die Wiederansiedlung begrüßen, sind viele andere skeptisch bis ablehnend. Besonders Nutztierhalter haben allergrößte Bedenken. Bei einem Vortrag zum Thema "Wolf" wurden die widersprüchlichen Meinungen in der Diskussion allzu deutlich.

Bilderstrecke zum Thema Lebensraum, Beute, Gesetze: Das sollten Sie über Wölfe wissen Wölfe sind in Nordbayern längst keine Ausnahmeerscheinung mehr: Immer wieder werden die Raubtiere in der Region gesichtet oder hinterlassen eindeutige Spuren wie gerissenes Wild. Hier gibt's Fragen und Antworten zum Reizthema Wolf.



Veranstalter waren die Freien Wähler vom Aufschwung Auerbach. Vorsitzender Christoph Kasseckert hatte als Moderator seine liebe Mühe, die emotionsgeladenen Beiträger einiger Diskussionsteilnehmer zu sachlichen Fragen umformulieren zu lassen. Immer wieder gab es Applaus von den Zuhörern.

Gut 80 Leute waren in den Kolpingsaal gekommen. Nicht nur Auerbacher, sondern auch Menschen aus dem Pegnitztal und der Fränkischen Schweiz interessierten sich für den "canis lupus", seine Lebensweise, seine Nahrungsgewohnheiten und die mit der Wiederansiedlung verbundenen Probleme.

Noch vor dem eigentlichen Vortrag waren die Zuhörer gefragt. Referentin Johanna Zintl hatte Fragebögen verteilen lassen und fragte die Einstellung der Besucher zum Wolf ab. Mit dem Thema ihrer Bachelor-Arbeit lenkt sie den Fokus auf das Gebiet um Auerbach, die "derzeitige Hauptstadt des Wolfes". Auerbach liege genau zwischen zwei Wolfsrevieren. Sowohl im Truppenübungsplatz Grafenwöhr als auch im ebenfalls benachbarten Veldensteiner Forst ist je ein Wolfspaar genetisch nachgewiesen worden. Da liegt das Thema "Die Akzeptanz des Wolfes in der Gesellschaft am Beispiel der Region Auerbach" nahe.

Johanna Zintl informierte über den Wolf, verteidigte ihn aber nicht. Sie sprach Probleme an, ging auf die Geschichte des Raubtiers und die Gefahr für den Menschen ein und informierte über den optimalen Schutz für Nutztiere. Elektrische Zäune und Herdenschutzhunde seien die optimale Lösung.

Schon fünf Kälber verloren

Den anwesenden Tierhaltern waren die finanzielle Unterstützung und die Beratung von politischer Seite zu wenig. Ein Halter von Mutterkühen, der schon fünf Kälber verloren hat, berichtete von der Anschaffung einer Zaunanlage für 120 000 Euro und der Ausbildung von sieben Hütehunden, die auch Kosten für Tierarzt, Futter und mehr mit sich bringen.

Im Vorjahr habe er sogar einen Hilfsarbeiter anstellen müssen, der den Zaun freischneiden musste, weil die Elektrolitzen zugewachsen waren. "Ich würde mich freuen, wenn diese Arbeit die Naturschützer übernehmen würden", meinte der Mann unter Beifall.

Problematisch wird es, wenn ein Wolf angefahren wird. Jedes andere Tier darf vom Jäger mit einem gezielten Schuss erlöst werden. Der unter Artenschutz stehende Wolf muss leiden, weil erst die Naturschutzbehörde gerufen werden muss. Eine Besucherin meinte, dass Deutschland zu dicht besiedelt sei, um eine unkontrollierte Ausweitung von Wölfen zu akzeptieren. "Der Mensch profitiert von der Natur und hat den Lebensraum vieler Tiere eingeengt", war die beklatschte Meinung einer Auerbacherin.

"Auch Hunde greifen Kinder an", sagte sie, während ein anderer Besucher Ängste vor dem Übergriff eines Wolfes auf ein Kind äußerte. Und am Ende ging wohl jeder Besucher zwar mit mehr Informationen, aber mit der gleichen Meinung gegenüber der Wolfsansiedlung wieder nach Hause.

BRIGITTE GRÜNER