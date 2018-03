Unterschlagenen Mercedes bei Bayreuth gestoppt

Münchner hat den Wagen seit Jahresbeginn widerrechtlich benutzt - vor 10 Minuten

BAYREUTH - Mit einem unterschlagenen Auto war am späten Donnerstagabend ein 39-Jähriger auf der A9 unterwegs. Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth stellten das Auto sicher. Der Fahrer muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Der in München wohnende Mann war mit dem Mercedes kurz vor 23 Uhr auf der Autobahn in nördlicher Richtung unterwegs. Als ihn die Polizisten an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd kontrollierten, ergab eine Überprüfung der Kennzeichen am Wagen, dass der das Fahrzeug einer Münchner Firma seit Anfang des Jahres unterschlagen hat.

Die Beamten übergaben ihn mit dem sichergestellten Wagen für die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei Bayreuth. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Unterschlagung.

