Unterstützung auf vier Rädern

Aktion Mensch fördert Anschaffung eines Kleinbusses für Haus Rosenau - vor 52 Minuten

MICHELFELD/KÖNIGSTEIN - Die Aktion Mensch hat die Anschaffung eines Kleinbusses für das Haus Rosenau gefördert und so einen Beitrag zur Inklusion geleistet.

Das Haus Rosenau in Königstein erhielt Unterstützung von der Aktion Mensch in Form eines Kleinbusses mit Behinderteneinrichtung. Foto: Aktion Mensch



Mit dem neuen Fahrzeug können die Bewohner in Zukunft Ausflüge, Arztbesuche und Einkaufsfahrten unternehmen und sich so ihre Umgebung "erfahren". Für Rollstuhlfahrer hat der Kleinbus zudem eine Hebebühne, mit deren Hilfe diese leichter in das Fahrzeug kommen.

Die Aktion Mensch unterstützte die Arbeit von Regens Wagner Michelfeld in Königstein aber nicht nur durch die Förderung des Kleinbusses. Auch ein Teil der Baukosten für die dortigen Gebäude der Wohngruppen und der Förderstätte wurde übernommen.

Abhängig von anderen

Das Haus Rosenau ist der neueste dezentrale Standort von Regens Wagner Michelfeld. Im Sommer 2016 wurde das Haus Rosenau in Königstein am Fuße des Ossingers eröffnet. Dort leben 24 Menschen mit verschiedenen Behinderungen in drei Wohngruppen und besuchen tagsüber die Förderstätte. In vielen Lebensbereichen erfahren sie die Außergewöhnlichkeit ihrer Situation: Eingeschränkte Bewegungsfähigkeit, eingeschränkte Ausdrucks- und Handlungsfähigkeit und die Abhängigkeit von anderen Menschen. Gerade das Erleben der individuellen Fähigkeiten wird zu einem wichtigen Teilstück, wenn es darum geht, Selbstbewusstsein auf- und auszubauen.

Gerade deshalb ist es wichtig, Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, an Freizeit- und Kulturveranstaltungen teilzunehmen und sich so als Teil der Gesellschaft zu erleben.

nn