Unverwechselbar "Veltuna Brass"

Blechbläserquintett feierte mit Stücken wie die "Tosenden Zwanzigerjahre" Jubiläumskonzert - vor 15 Minuten

VELDEN - Das Blechbläserquintett "Veltuna Brass" (VB) hat längst eine große Fangemeinde. Diese erschien überaus zahlreich zum Jubiläumskonzert in der Veldener Marienkirche anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens des Ensembles.

Mit der besonderen Dynamik der Blechblasinstrumente faszinierten die fünf Musiker von „Veltuna Brass“ ihre Gäste beim Jubiläumskonzert in der Veldener Marienkirche. © Klaus Möller



Als besonderer Geburtstagsgast gestaltete der Percussionist und Marimbist Christoph Käufl das Festkonzert mit. Zwanzig Jahre Veltuna Brass: Das ist schon etwas Besonderes. Dies unterstrich die Formation aus Neuhaus und Velden selbstbewusst mit "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauß am Beginn des Abends.

Für die erste Klanggewalt sorgte allerdings "Veltuna Brass Plus". In dieser Gruppe spielten alle Musikerkollegen aus der Stadtkapelle Velden mit, die einmal der Bläsergruppe angehört haben oder als Nothelfer eingesprungen waren. Die zehnköpfige Formation "VB +" erfüllte schließlich den Wunsch von Pfarrer Christian Simon, mit Lutherchorälen an das Reformationsfest zu erinnern.

Mit dem Allegro aus dem "Concerto in Es" von Johann Baptist Neruda stieg dann die derzeitige Formation von Veltuna Brass in ihr Konzert ein: Leiter Peter Grund (Trompete), Lars Kustner (Trompete), Petra Meyer (Horn), Norbert Kraus (Posaune) und Dieter Meyer (Tuba). Das Stück gab den Musikern schon am Anfang die Gelegenheit, den Zuhörern ihren eigenen unverwechselbaren Stil zu demonstrieren.

Mit der Interpretation des französischen Kinderliedes "Frère Jacques" – ein beliebtes Stück aus ihren Anfangszeiten – bewies die Gruppe, dass sie in praktisch allen Musikrichtungen zuhause ist. Das unterstrich auch "The Saints’ Hallelujah" – eine Kombination aus dem Gospel-Stück "When The Saints Go Marching In" und dem "Hallelujah-Chorus" von Georg Friedrich Händel, komponiert von Luther Henderson. Hier bewiesen Posaunist Norbert Kraus und der Mann an der Tuba, Dieter Mayer, wie hervorragend sie ihre Instrumente beherrschen. Das Publikum quittierte es mit starkem Applaus.

Rock-Feeling in der Kirche gab es beim Stück "House of the Rising Sun" von Bill Holcombe. Wer wollte, durfte beim folgenden mitreißenden Medley "The Roaring Twenties" von Paul Nagle mittanzen oder -klatschen. Mit Schwung und Leichtigkeit vermittelte Veltuna Brass den Zuhörern die "Tosenden Zwanzigerjahre". Nicht von ungefähr zählt dieses Medley zu den Lieblingsstücken der Gruppe.

Kontraste vom Marimbaphon

Geburtstagsgast Christoph Käufl bereicherte das Jubiläumskonzert mit einem echten Kontrastprogramm. Im Wechsel mit der Geburtstagsgruppe präsentierte der studierte klassische Schlagzeuger drei Stücke am Marimbaphon und ein Solo am Schlagzeug. Vor allem mit dem Marimbaphon begeisterte der Musiker das Publikum. Besonders mit seinem letzten Stück "A Little Prayer" von Evelyn Glennie konnte er die Zuhörer für sanften Klänge seines Instruments begeistern.

Mit "A Tribute to Frank Sinatra" leiteten die fünf Musiker das Ende des Konzerts ein. Hier konnten sie noch einmal alle Register ihres Könnens ziehen. Damit wollte sich das Publikum aber nicht zufriedengeben. Es erklatschte eine Zugabe mit südamerikanischen Rhythmen: "Tres do Brasil", die Christoph Käufl am Schlagzeug rhythmisch unterstützte. Mit "Muss’ i denn" verabschiedeten sich alle Musiker nach und nach – begleitet vom tosenden Beifall der aufgesprungenen Zuhörer – endgültig aus dem Altarraum der Kirche.

Hornistin Petra Meyer führte mit Ansagen zu den Musikstücken und launigen Geschichten aus "20 Jahre Veltuna Brass" durch den Abend mit Blechbläsermusik vom Feinsten. Sie vergaß nicht, den Gästen zu erklären, dass es sich nicht nur um ein Jubiläumskonzert, sondern auch um ein Benefizkonzert handelte. Der Reinerlös des Abends geht an die Stadtkapelle Velden zur Beschaffung neuer Pauken.

KLAUS MÖLLER