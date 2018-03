Urlaubsreisen auf der A9 bei Bayreuth gestoppt

Fahrzeuglenker waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für Wohnwagengespanne - vor 21 Minuten

BAYREUTH - Zwei Urlaubsreisen wurden am Wochenende abrupt auf der Autobahn bei Bayreuth gestoppt. In beiden Fällen hatte die Polizei festgestellt, dass die Fahrzeuglenker nicht im Besitz des nötigen Führerscheins für Wohnwagengespanne waren.

Ein ungarisches Wohnwagengespann weckte das Interesse der Bayreuther Verkehrspolizisten am Freitagnachmittag auf der A9. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Sophienberg stellten die Beamten fest, dass der 52-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Mit dem Wohnwagen benötigte er die Fahrerlaubnisklasse BE, aushändigen konnte er jedoch nur die Klasse B. Nach der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung und dem Besorgen eines Ersatzfahrers konnte er seine Heimreise antreten.

In die Fänge Bayreuther Verkehrspolizisten gelangte ferner eine 27-jährige Dänin am Samstagvormittag bei Bayreuth. Unterwegs mit einem VW-Bus und einem Wohnanhänger wollte sie die Osterfeiertage im Süden Europas verbringen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass sie die für das Gespann erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE nicht vorweisen konnte. Die junge Dame musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Ein Bekannter, welcher die erforderliche Fahrerlaubnis besaß, konnte den Tross weiter in eine wärmere Region bewegen.

