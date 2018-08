Urlaubsvertretung führt Togoer nach Auerbach

AUERBACH - In Auerbach macht derzeit ein Pfarrer aus Togo die Urlaubsvertretung. Seit Monatsbeginn ermöglicht er durch seinen Dienst in der Pfarrei St. Johannes der Täufer den örtlichen Pfarrseelsorgern Pater Marek Flasinski und Pater Piotrek Starmach, sich eine Verschnaufpause zu gönnen.

Père Dennis Alain Ahiandzipé aus Togo steht am Taufbecken in der Auerbacher Kirche. Er möchte Menschen den Weg zum Glauben eröffnen, sie zum Starksein und zur Standhaftigkeit im Glauben führen. Foto: Karl Schwemmer



Der 41-jährige Père Dennis Alain Ahiandzipé wurde 2013 in Lomé, der Hauptstadt Togos und zugleich dem Bischofssitz der Erzdiözese Lomé, zum Priester geweiht. Seit fünf Jahren ist er dort nun in der Pfarrei St. Augustin, einer der großen Pfarreien in der Hauptstadt mit rund 1,8 Millionen Einwohnern tätig, einer Hafenstadt am Golf von Guinea.

Alain Ahiandzipé ist in diesem Sommer einer von 51 ausländischen Priestern, die im Erzbistum Bamberg als Urlaubsvertretung aktiv sind. Die Priester kommen größtenteils aus Indien (18) und Polen (11), aber auch durch die direkten Partnerschaften des Erzbistums zu Nigeria (6) und zum Senegal (4) sind zehn Urlaubsvertretungen in der Region.

Alain Ahiandzipé hat ein anderer Weg nach Deutschland geführt: Er hatte zuhause in Lomé einen Priester kennengelernt, der schon längere Zeit in Deutschland lebt und in Pyrbaum, dem "Tor zur Oberpfalz" südöstlich von Nürnberg, seine Pfarrstelle hat. Dessen Anregung, in Deutschland Urlaubsvertretungen zu übernehmen, fiel bei Alain Ahiandzipé auf fruchtbaren Boden.

Bereits 2016 in Stadtsteinach und 2017 in Stadtsteinach sowie Neunkirchen am Brand war er zur Vertretung in den dortigen Pfarreien tätig. Sein Interesse an Deutschland hängt auch mit der Erlernen der Landessprache zusammen. Nach seinen Urlaubsvertretungen ging Dennis Alain Ahiandzipé immer zurück nach St. Augustin in Lomé in seinen seelsorgerischen Dienst als Vikar.

Der jüngste Sohn einer Lehrerfamilie mit acht Kindern aus der Hauptstadt Lomé hatte nach der Schulzeit zunächst ein Germanistikstudium absolviert. Mit dem Beherrschen des Ewe, der Sprache der Einheimischen im südlichen Togo, hatte er in der Schule die Amtssprache des Landes erlernt und fremdsprachlichen Unterricht in Englisch und Deutsch. Nach dem Germanistikstudium trat Alain Ahiandzipé dann ins Seminar ein und absolvierte ein einjähriges Praktikum bei der Kirche mit kirchlichen Diensten und Arbeit in der Kirchenverwaltung.

Das Seminar führte ihn zu einem einjährigen Propädeutikum, dem schließlich drei Jahre Philosophie- und vier Jahre Theologiestudium folgten, bis er 2013 zum Priester geweiht wurde.

Sein Freude am Germanistikstudium und an der deutschen Sprache weckten in ihm das Interesse, auch Land und Leute kennenzulernen. Auch wenn ihm Deutsch nicht als eine einfach erlernbare Sprache begegnete, so waren doch das Interesse und die Freude daran größer: "Wenn man eine Sprache lernen möchte, dann bemüht man sich und lernt", erklärt er seinen Einsatz im Studium.

Nach der Urlaubsvertretung wird Alain Ahiandzipé einige Tage in Hamburg seinen großen Bruder besuchen. Dieser ist als Elektroingenieur über eine deutsche Firma nach Hamburg gekommen, wo er geheiratet und eine Familie gegründet hat. Bei den Urlaubsvertretungen in Stadtsteinach hatte Dennis Alain Ahiandzipé seinerseits Besuch vom großen Bruder und dessen Familie bekommen.

Der Aufenthalt in Hamburg ist nun eine Zwischenstation auf der Reise nach Namur in Belgien, etwas mehr als 60 Kilometer südöstlich von Brüssel. Dort beginnt Alain Ahiandzipé im September ein zweijähriges Studium in Pastoraltheologie. Darin sucht er unter andreem Antworten auf die Frage, wie er den Menschen den Weg zum Glauben eröffnen und sie im Glauben stärken kann.

Danach wird Alain Ahiandzipé in Lomé wieder seinem Erzbistum für den seelsorgerischen Einsatz zur Verfügung stehen.

