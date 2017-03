Urnenwand am neuen Friedhof in Pegnitz ist randvoll

Reihengrab ist in Pegnitz ein Auslaufmodell — Begräbnisverein weist auf die veränderte Bestattungskultur hin - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Mitglieder und Vorstand des Begräbnisvereins diskutierten in der Hauptversammlung über demographische Entwicklungen und Veränderungen der Bestattungskultur.

Die Nachfrage nach Urnenbestattungen steigt auch in Pegnitz. Die Urnenwand auf dem neuen Friedhof (Bild) ist bereits randvoll. Der Begräbnisverein hofft nun auf eine sinnvolle Lösung. © Archiv/Ralf Münch



Es ist eigentlich schon lange kein Trend mehr, sondern gesellschaftliche Realität. Die Statistik zeigt, dass sich rund 75 Prozent der Pegnitzer für eine Urnenbestattung entscheiden und nur noch ein gutes Viertel die klassische Erdbestattung wählt. Dies wird vor allem im Neuen Friedhof Pegnitz sichtbar, wo beim Gang durch die Gräberreihen immer wieder leere Stellen auffallen.

Hoffen auf Lösung

Die im Jahr 2015 für 53.000 Euro von der Stadt eingerichtete Urnenwand ist mit ihren 40 Plätzen bereits "randvoll", wie Vorsitzender Reinhard Chwalka berichtet.

"Wir hoffen sehr, dass bei den städtischen Haushaltsberatungen, die ab März stattfinden, eine vernünftige Lösung bezüglich der Erweiterung der Urnenwand und der Nutzung der leerstehenden Grabstellen gefunden wird." Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt sind die Grabformen, da in den vergangenen Jahren die Grabpflege ein wichtiges Thema geworden ist, so der Vorsitzende.

Trend zum Stelengrab

Das traditionelle Reihengrab mit Grabstein, Umfassung und Bepflanzung ist ein Auslaufmodell. Die aufwändige Pflege kann von vielen Angehörigen nicht mehr geleistet werden. Entweder sie sind zu alt und körperlich oder finanziell nicht in der Lage dazu oder es sind keine Angehörigen mehr vorhanden; oft sind auch die Kinder weggezogen. Immer häufiger werden daher andere Grabformen gewählt.

"Da ist eine ganz klare Entwicklung hin zum Stelengrab zu beobachten, das auch viel günstiger ist. Auch das Grab ohne Beetbepflanzung, das heißt nur mit Rasen oder einer Steinplatte wie man sie aus dem anglikanischen Umfeld kennt, wird immer stärker nachgefragt. Das ist der Trend", so Chwalka. Dafür müsse sich die Stadt eine Lösung einfallen lassen. Die "Bestattung unter Bäumen", die es in Buchau gibt, ist eine weitere sehr beliebte Möglichkeit, die letzte Ruhe zu finden.

In der kurzen Zeit seit Einweihung im November 2016 fanden dort bereits 18 Beisetzungen statt, 120 Plätze gibt es insgesamt. Ein Mitglied rechnet hoch, dass auch das "kurzfristig gedacht" ist, "in fünf Jahren ist der auch ausgebucht".

Mehr Todesfälle als Geburten

"Wir Pegnitzer werden immer weniger", betont Chwalka. "Im letzten Jahr gab es insgesamt 170 Sterbefälle, Geburten dahingehend nur 95." Im Grußwort des abwesenden Bürgermeisters, das der zweite Vorsitzende Karl Lothes verliest, berichtet Uwe Raab darüber, dass "auf unseren Friedhöfen kontinuierlich investiert" werde, von der Nachpflanzung der Hecke am Bronner Friedhof über Lautsprecheranlagen bis hin zu Kompost- und Grünguthaufen-Beseitigung auf dem neuen Friedhof in Pegnitz. 2017 wird in Bronn eine elektrische Läuteanlage installiert und der Wasserzählerschacht erneuert. Auf dem Neuen Friedhof in Pegnitz soll ein neues Stelenfeld entstehen und an der Friedhofskirche verschiedene Instandsetzungsarbeiten am Dach vorgenommen werden, auch steht die Renovierung der örtlichen WC-Anlagen an.

Schwindende Bedeutung

Seit seinem 94-jährigen Bestehen versteht sich der Begräbnisverein Pegnitz mit seinen 2656 Mitgliedern als deren Sprecher. Der Vorstand stellt jedoch fest, dass die Zeiten sich geändert haben und die Bedeutung der Mitgliedschaft schwinde. "Das ist im Moment der Zeitgeist und den müssen wir akzeptieren", so Chwalka. Viele wollen sich nicht mehr mit dem eigenen Ableben und der Vorsorge dafür befassen und überlassen es den Nachfahren, sich darüber Gedanken zu machen.

Öffentlichkeit profitiert

Von der Arbeit des Begräbnisvereins profitiert auch die allgemeine Öffentlichkeit. Der Verein setzt sich für gepflegte Friedhöfe ein, betreibt Lobbyarbeit und steht mit Rat und Tat beiseite. Seine Leistungen und die Vorteile einer Mitgliedschaft wollen die Pegnitzer demnächst mit einem Internetauftritt, der gerade entwickelt wird, stärker kommunizieren.

"Viele Leute schließen eine Sterbeversicherung ab, die viel teurer ist als eine Mitgliedschaft bei uns" erklärt der Geschäftsführer des Vereins, Roland Bauer.

Betrag beim Ableben

Der eigentliche Vereinszweck ist die "Beschaffung und Bereitstellung von Mitteln für die Bestattung seiner Mitglieder", so die Satzung. Garantiert ist für jedes Mitglied ein Bestattungsbetrag, den der Verein bei Ableben des Mitglieds unabhängig von Bestattungsart, Bestattungsort und Glaubenszugehörigkeit auszahlt. Der beträgt derzeit 1200 Euro, der jährliche Mitgliedsbeitrag richtet sich nach Eintrittsalter und liegt zwischen 24,50 und 133,80 Euro.

GISELA LEINBERGER