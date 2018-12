Ursensollen: Flucht mit 210 km/h endet mit Festnahme

35-jähriger Amberger lieferte sich Verfolgungsjagd auf der B299 - vor 1 Stunde

URSENSOLLEN - Eine filmreife Verfolgungsjagd lieferte sich ein 25-jähriger Amberger am Dienstag gegen 17.20 Uhr mit mehreren Polizeifahrzeugen auf der Bundestraße 299 zwischen Ursensollen und Amberg.

© dpa



Foto: dpa



Vorrausgegangen war eine Verkehrsbehinderung des Ambergers, die eine Streife beobachtet und ihn deswegen auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 299 zwischen Ursensollen in Fahrtrichtung Amberg zur Verkehrskontrolle angehalten hatte. Als die Beamten zur Kontrolle ausgestiegen waren, gab der junge Mann Vollgas und flüchtete mit seinem braunen Opel Insignia in Richtung Amberg.

Die Polizeibeamten nahmen sofort die Verfolgung auf und mussten teilweise mit Spitzengeschwindigkeiten von 210 km/h dem Flüchtenden hinterherfahren. Zeitweise fuhr der flüchtende und hochmotorisierte Pkw auf der linken der beiden Fahrspuren des Gegenverkehrs auf der B299. Dort mussten mehrere entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen und im weiteren Verlauf der Verfolgungsfahrt drängelte er sich sogar zwischen zwei Fahrzeuge, sodass auch diese Fahrer Gefahrenbremsungen einleiten.

Die Flucht führte in der Fuggerstraße in Richtung Flugplatz über den Feldweg und von dort in ein Waldstück bis Fuchsstein über Kemnathermühl bis nach Karmensölden. Dort fuhr sich Opel Vectra fest und der Amberger setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Polizeibeamten holten ihn aber nach kurzer Wegstrecke ein und nahmen ihn widerstandslos fest.

Der Beschuldigte stand weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss. Grund seines unverantwortlichen und rücksichtslosen Fluchtversuchs war die Tatsache, dass er keinen Führerschein besitzt. Viel Glück und beherzte Reaktionen aller betroffenen Verkehrsteilnehmer verhinderten ein folgenschweres Ende der Polizeiflucht.

Die verständigte Staatsanwaltschaft Amberg ordnete die Beschlagnahme des Fluchtfahrzeugs an, da geprüft wird, ob es im Strafverfahren als Tatwerkzeug eingezogen werden kann. Dies würde für den 25-Jährigen bedeuten, dass ihm das Eigentum an dem noch neuwertigen Fahrzeug ohne geldwerten Ausgleich entzogen wird. Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis wird sich der Mann auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs vor Gericht verantworten müssen.



Die Polizeiinspektion Amberg sucht im Zusammenhang mit der Verfolgungsfahrt Zeugen, die insbesondere auf der B 299 durch das grob verkehrswidrige und rücksichtslose Verhalten gefährdet oder sogar geschädigt wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890320 bei der Polizei zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.