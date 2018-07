Vandalen wüten auf Gottervaterberg in Plech

PLECH - Der Heimatverein will etwas gegen die zahlreichen Sachbeschädigungen auf und im Umfeld des Gottvaterberges unternehmen. Auf Facebook hat man sich direkt an die mutmaßlichen Täter gewandt, die bereits Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht haben.

Auf diesem Holztisch ist ein Feuer angezündet worden, die verkohlten Bretter zeugen davon. Der Heimatverein will dem Vandalismus jetzt nicht mehr tatenlos zusehen. © Ralf Münch



"Seit Wochen/Monaten geht das so und es ist ein Fußtritt gegen die vielen Ehrenamtlichen, die sich in Plech dafür einsetzen und ihre Zeit opfern. Abgesehen vom finanziellen Schaden, der dadurch entsteht. Wenn es euch nichts bedeutet und ihr es nicht wertschätzt, dann ist das in Ordnung, ABER beschädigt es nicht!!", heißt es auf Facebook.

Die Liste der Beschädigungen ist lang: Sie reicht von einer zerschlagenen Plexiglasscheibe bis hin zu herausgetretenen Brettern im Pavillon oben auf dem Gottvaterberg; Hinweistafeln für Wanderer wurden beklebt, beschmiert oder aus der Verankerung herausgerissen. Auf einem der Holztische wurde ein Feuer angezündet. Sogar Dachrinnen aus Kupfer wurden geklaut.

"Uns hat es gereicht"

"Uns hat es einfach gereicht", sagt Anja Heisinger, die Vorsitzende des Heimatvereins über die Vorfälle. Es wurde bereits Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt erstattet, bislang ohne Erfolg. "Deshalb versuchen wir es nun über die sozialen Medien, die von den möglichen Tätern genutzt werden."

Es haben schon Gespräche mit Jugendlichen stattgefunden, bislang ebenfalls ohne Ergebnis. Die stellvertretende Bürgermeisterin Renate Pickelmann ist ebenfalls erbost: "Wenn irgendwelche Leute mitten im Wald zündeln, ist das nicht nur Sachbeschädigung, es ist außerdem äußerst gefährlich – vor allem bei der gegenwärtigen Trockenheit."

Schädlich sei ein solcher Vandalismus auch für den Fremdenverkehr. "Was sollen die Gäste, die am Gottvaterberg Erholung suchen, von uns denken?"

Mit dem neuen Aktiv- und Entdeckerpfad haben die Beschädigungen aber nichts zu tun. Pickelmann und Heisinger hoffen, dass die neu geschaffenen Einrichtungen so bleiben, wie sie sind.

Diese zerschlagene Plexiglasscheibe ist nur eine von vielen Beschädigungen am Gottvaterberg. © Ralf Münch



Pickelmann bedauert außerdem, dass mit solchen unsinnigen Aktionen die Bemühungen der Bürger, die sich ehrenamtlich für die Gemeinde einsetzen, sinnlos werden. "Das dürfen wir nicht zulassen", betonte die zweite Bürgermeisterin. Sie weiß, dass nicht nur der Gottvaterberg betroffen ist, sondern auch das Gewerbegebiet an der Autobahn.

Bitte um Wachsamkeit

"Wir wollen es euch im Guten sagen, lasst es bleiben und sagt das auch euren vermeintlichen ,Freunden‘ – schaut nicht einfach zu, es ist nicht cool – es ist Sachbeschädigung!", so der Appell an die Täter auf Facebook. "Wir schauen nicht länger zu und werden ab sofort jeden Vorfall und Verdächtige bei der Polizei zur Anzeige bringen!", schreibt der Heimatverein. Man werde alle Anwohner, Spaziergänger und Wanderer bitten aufzupassen und verdächtige Personen zu melden.

Das Schreiben des Heimatvereins wird nicht nur virtuell verbreitet, es wird auch auf Papier zu lesen sein: Im Pavillon am Fuß des Gottvaterberges gegenüber der evangelischen Kirche.

KLAUS ALTMANN-DANGELAT