Die beiden Männer aus Neuhaus, 29 und 52 Jahre, mussten mit Hubschraubern in ein Spezialkrankenhaus geflogen werden. Zuvor waren sie von Rettungskräften und Notarzt noch vor Ort erstversorgt worden. Ein Gasleck im Wohnhaus als Ursache - wie zuerst angenommen - konnte schnell ausgeschlossen werden. Offensichtlich hatte jemand einen gasbetriebenen Stapler in der geschlossenen Scheune benutzt und den Motor laufen lassen. Der 52 Jährige war noch in der Scheune bewusstlos geworden, sein Sohn hatte es hingegen bis zum Nachbarhaus geschafft, ehe auch er zusammengebrochen war. Nach Angaben der Polizei hätte das Unglück durch ein einfaches Öffnen des Scheunentores oder einer Absaugvorrichtung verhindert werden können. © News5/ Zeilmann