Velden hat sich in eine Großbaustelle verwandelt

Ortsdurchfahrt ist für den geplanten Ausbau der Staatsstraße 2162 seit Wochen vollständig gesperrt — Tankstelle abgerissen - vor 1 Minute

VELDEN - Seit gut drei Wochen ist die Ortsdurchfahrt Velden für den geplanten Ausbau der Staatsstraße 2162 vollständig gesperrt. Der erste von zwei Ausbaubereichen (Teil zwei folgt 2018) beginnt südlich der innerörtlichen Pegnitzbrücke und reicht bis auf Höhe des Restaurants "Fischkutter", kurz vor die Abzweigung in Güntersthal nach Hartenstein.

Zeichen des Staatsstraßen-Ausbaus: Die ehemalige Tankstelle und das Wohnhaus Nürnberger Straße 6 samt Nebengebäude und Garagen wurden abgerissen (linkes Bild). Nach der Aktion blieben nur Schutthaufen übrig (rechts). Nun wird der Schutt auf etwaige Schadstoffe untersucht und dann entsorgt. © Siegfried Fuchs



Während nicht wenige Anwohner und Bürger der Stadt ab diesem Zeitpunkt fast täglich darauf hofften und warteten, dass die beauftragte oberfränkische Baufirma sofort mit dem Straßenaufbruch und den notwendigen Tiefbaumaßnahmen beginnen würde, mussten zunächst umfangreiche, vorab erforderliche Arbeiten "angepackt" werden, darunter mehrere Gebäudeabbrüche, die Schaffung von Retentionsflächen, Teerflächen für belasteten Aushub, Baustelleneinrichtung und so weiter – und das durchaus im Zeitplan, wie Diplom-Ingenieur Florian Buchholz vom Staatlichen Bauamt Nürnberg bei einer Ortsbegehung bestätigte.

Die Staatsstraße sei, betonte der Projektleiter, eine wichtige regionale Verbindung zur gewerblichen und touristischen Erschließung des gesamten oberen Pegnitztals, mit Anbindung an die B 14 im Süden und die oberfränkischen beziehungsweise Oberpfälzer Gemeinden im Norden. Im Tagesdurchschnitt würden rund 2500 Kraftfahrzeuge die Strecke nutzen, der Anteil des Schwerverkehrs liege bei über fünf Prozent.

Der seitherige Zustand, insbesondere die ungünstige Linienführung, der völlig unterdimensionierte Straßenaufbau sowie fehlende Geh- und Radwege habe den Ausbau dringend notwendig gemacht. Die mehrere Monate dauernde Vollsperrung sei unvermeidlich, um wegen der besonderen räumlichen Enge vor allem auch die oben genannten Bauarbeiten zügig durchführen zu können. Er bitte deshalb alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer nochmals um Verständnis für die unausweichlichen Behinderungen.

Bislang wurden die ehemalige Tankstelle und das Wohnhaus Nürnberger Straße 6 samt Nebengebäude und Garagen abgerissen, der Bauschutt wird auf mögliche Schadstoffe untersucht und dann sachgerecht entsorgt. Entlang des rechtsseitigen Pegnitzufers wurde gegenüber dem Restaurant "Fischkutter" auf einem etwa 2000 Quadratmeter großes Areal der Boden auf etwa 60 Zentimeter Tiefe ausgehoben und sogenannte Retentionsfläche geschaffen, da im Gegenzug durch eine teilweise Neutrassierung, also eine deutliche Kurvenausweitung (bislang eine nicht einsehbare und stark abknickende Kurve) auf Höhe der Musikhalle etwa die gleiche Fläche Wiesengrund aufgeschüttet wird.

Das teils belastete Material (rund 1700 Kubikmeter) wird derzeit mit einem 30 Meter langen Förderband über die Pegnitz geschafft, auf einer größeren Teerfläche (bisheriger Wanderparkplatz) zwischengelagert und auf Schadstoffe untersucht.

Bis auf eine zunächst bleibende Engstelle bei den Anwesen Nürnberger Straße 2 und 4 erhält die Staatsstraße eine durchgehende Ausbaubreite von 6,5 Meter. Zusätzlich wird ein Gehweg – barrierefrei – vom Wanderparkplatz bis zur Ortsmitte mit einer Breite von 1,75 Metern angelegt. Ein kombinierter Geh- und Radweg bis zur Veldener Kläranlage folgt im nächsten Jahr. Wie Baurat Norbert Grüner auf Nachfrage hinzufügt, wurde auf Wunsch der Kommune beziehungsweise der Anlieger der Abbruch des Wohnhauses Nummer 2 samt Nebengebäude momentan zurückgestellt. Ein möglicher Abriss ist jetzt im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau der Pegnitzbrücke ("Wasserbrücke") in einigen Jahren vorgesehen. Konkrete (Zeit-) Pläne dazu gebe es aber noch nicht.

Der innerörtliche Verkehr wird während der Baumaßnahmen per Ampelschaltung über die Bergstraße geleitet. Mit Behinderungen ist zu rechnen. © Siegfried Fuchs



Projektleiter Florian Buchholz lobt bei der Begehung ganz beiläufig die sauberen Abbrucharbeiten der beauftragten Firma aus Pullenreuth. Gefragt, wie es zeitnah weitergeht, schildert er die nächsten Maßnahmen: Wenn alles Abbruchmaterial abgefahren ist, werden die unterirdischen Hinterlassenschaften der ehemaligen Tankstelle ausgebaut, die Retentionsarbeiten gehen weiter und die Straßenbaufirma beginnt mit der Dammaufschüttung für die Kurvenausweitung an der Musikhalle.

Damm wird aufgeschüttet

Hier wird zunächst der weiche Wiesengrund ausgehoben und nach entsprechender Bodenuntersuchung (ein tragfähiger Boden beginnt ab etwa drei Meter Tiefe) ein Damm aufgeschüttet, so dass die bislang enge Kurve etwa zwanzig Meter in Richtung Pegnitz verlegt werden kann. Und schließlich beginnt noch in diesem Monat die Straßenbaufirma mit dem Abfräsen von zunächst vier Zentimeter unbelastetem Asphalt, der wiederverwertet werden kann.

Insgesamt sind für das rund 1,3 km lange Straßen-Projekt des Staatlichen Bauamts Nürnberg (Bauherr: Freistaat Bayern) Kosten in Höhe von rund 5,4 Millionen Euro, davon 0,9 Millionen Euro für Grunderwerb, geplant Die Bauabschnitte sollen bis Ende November 2018 beendet sein.

SIEGFRIED FUCHS