Ver.di ist gegen verkaufsoffene Sonntage in Pegnitz

Gewerkschaftssekretär reichte Aufsichtsbeschwerde bei der Regierung von Oberfranken ein — Kritik an Verordnung - vor 7 Minuten

PEGNITZ - Paul Lehmann ist spürbar angefressen. Weil er sich und sein Anliegen durch die Stadt Pegnitz ignoriert sieht. Der Gewerkschaftssekretär von Ver.di kämpft gegen die Verordnung der Kommune zu den verkaufsoffenen Sonntagen. Weil die zu weit gehen, weil die Beschäftigten im Handel ausgenützt würden. Die Rathausverwaltung habe die Gewerkschaft nicht eingebunden.

Die Gewerkschaft Ver.di will mit einer Aufsichtsbeschwerde gegen die Verordnung zu den Marktsonntagen in Pegnitz vorgehen. © Foto: Klaus Trenz



Jetzt hat Lehmann Aufsichtsbeschwerde bei der Regierung von Oberfranken eingelegt. Das Thema köchelt seit Mai 2016, als der Marktsonntag auf den Tag der Arbeit fiel. Dass Pegnitz inzwischen eine neue Verordnung zum Offenhalten der Verkaufsstellen beschlossen hat, habe Ver.di aus der Zeitung erfahren. Erst auf Anfrage sei diese Verordnung der Gewerkschaft dann zugeschickt worden. "Das geht gar nicht, man nimmt uns da nicht für voll", so Lehmann gestern im Gespräch mit unserer Zeitung.

Nicht beteiligt

Denn: Ver.di hatte somit keine Möglichkeit, eine Stellungnahme zu dieser Verordnung abzugeben — das sei aus rechtlicher Sicht aber erforderlich. Im Rathaus behaupte man zwar, Ver.di die neue Verordnung zugeschickt zu haben, diese sei aber "definitiv nicht bei uns eingegangen, das ist eine Schutzbehauptung". Jetzt, nach Prüfung der bereits vom Stadtrat verabschiedeten Verordnung, "müssen wir feststellen, dass die Stadt Pegnitz sich nicht an die Gesetze und gesprochenen Urteile hält", so Lehmann in der am Dienstag der Regierung zugeleiteten Aufsichtsbeschwerde.

Wobei die Kommune der Gewerkschaft weiter die kalte Schulter zeige: "Wir haben der Stadt bis 25. September die Möglichkeit eingeräumt, die Verordnung zu überarbeiten und erneut beschließen zu lassen. Diese Möglichkeit hat man verstreichen lassen."

Pegnitz sei kein Einzelfall, betont Lehmann im Gespräch. Flächendeckend werde so verfahren. Das heiße aber nicht, dass Ver.di das unwidersprochen so akzeptiere, "wir müssen im Interesse der Mitarbeiter handeln".

Eindeutige Urteile

Was die Gewerkschaft stört: Pegnitz ermögliche den Händlern im gesamten Stadtgebiet das Offenhalten der Verkaufsstellen. Lehmann dazu: "Nach den uns bekannten Urteilen ist das nicht mehr möglich, da die Verkaufsstellen einen direkten örtlichen Bezug zur Veranstaltung haben müssen und das Gebiet örtlich beschränkt werden muss."

Zudem habe die Stadt Ver.di nicht mitgeteilt, wie viele Besucher auf den jeweiligen Veranstaltungen erwartet werden. Nur wenn eine schlüssige Prognose über die zu erwartende Besucheranzahl getroffen wurde, sei ein verkaufsoffener Sonntag überhaupt möglich, sagt Lehmann.

"Dabei darf jedoch nicht der verkaufsoffene Sonntag im Vordergrund stehen, sondern lediglich als Anhang zur Veranstaltung gesehen werden."

Die Stadt erwecke aber den Eindruck, dass das Offenhalten der Verkaufsstellen im Vordergrund steht. "Und das ist unzulässig".

Wehret den Anfängen

Klar, in Bayern seien vier verkaufs-offene Sonntage pro Jahr erlaubt, mehr sind es in Pegnitz auch nicht. Lehmann sieht jedoch ein großes Aber: "Der Einzelhandelsverband spricht schon von zehn Sonntagen, Karstadt und Kaufhof würden gerne jeden Sonntag öffnen, da müssen wir den Anfängen wehren."

Und dafür sprächen ja auch Urteile höchster Stellen, wie etwa durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Darin werde eindeutig eine restriktive Auslegung des Ladenschlussgesetzes festgeschrieben.

Das habe die Regierung auch an die Kreisverwaltungsbehörden weitergegeben, verknüpft mit der Bitte, dies bei Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen.

"Dort ist man sich dessen sehr wohl bewusst, daher haben wir auch diesen Weg gewählt, nachdem Landratsämter gerne alles abnicken". Ver.di hat noch eine zweite Aufsichtsbeschwerde eingereicht – gegen die Stadt Hof, "dort ist das Problem genau dasselbe, auch dort nimmt man uns nicht ernst". Die Regierung wird nun den Hofern schriftlich mitteilen, dass Handlungsbedarf gegeben ist. Ein gutes Zeichen, sagt Paul Lehmann, "das zeigt, dass wir etwas bewegen können".

Gast im Ortsverband

Das Thema wird auch auf der Tagesordnung bei der nächsten Mitgliederversammlung des Ver.di-Ortsverbandes stehen, "da bin ich eingeladen".

Laut Bürgermeister Uwe Raab würde die Stadt aufgefordert, eine Stellungnahme — wie von Ver.di erbeten — zu formulieren. Diese liege inzwischen vor und soll im Oktober im Stadtrat behandelt werden. Im Vorfeld wolle man sich zu ihrem Inhalt nicht äußern, bittet Raab um Verständnis.

STEFAN BRAND