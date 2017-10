Verbindung zwischen Betzenstein und Umbrien wird enger

Italienischer "Agriturismo"-Experte Antonio Cimignoli will die frisch gebackene Freundschaft mit Baschi mit Inhalten und Leben füllen - 26.10.2017 18:37 Uhr

BETZENSTEIN - Als Bürgermeister Claus Meyer im vergangenen Jahr den "Freundschaftspakt" mit seinem italienischen Amtskollegen Anacleto Bernardini aus dem Städtchen Baschi in der Region Umbrien unterschrieb, war das Ziel, den neuen deutsch-italienischen Austausch nicht nur auf die Ebene von offiziellen Vertretern der Kommunen oder Vereinen zu stellen.

Antonio Cimignoli will die Beziehungen mit Betzenstein intensivieren. © F.: Trenz



Private Kontakte sollten entstehen, das Interesse aus den Bürgerschaften für die neue befreundete Gemeinde. Meyer dreht immer wieder dezent am Rad, dass die frisch gebackene Freundschaft lebendig bleibt, dass sich da wirklich eine dauerhafte Beziehung aufbaut. Am vergangenen Sonntag durchschnitt ein umbrischer Italiener mit das Band zur symbolischen Eröffnung der Höchstädter Straße in Betzenstein: Antonio Cimignoli, Bürger aus Baschi, Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebs mit Unterkünften für Urlauber.

Zum zweiten Mal war Cimignoli bereits in Betzenstein. Auf eigene Initiative. Der 43-Jährige sieht im Freundschaftspakt Chancen für seinen Agriturismo-Betrieb. "Agriturismo" ist am ehesten zu übersetzen mit "Ferien auf dem Lande" und nicht unbedingt mit den deutschen "Ferien auf dem Bauernhof" zu vergleichen.

Agriturismo-Betriebe haben meist als Hauptstandbein die Landwirtschaft und bieten zudem Ferienwohnungen vor allem in umgebauten Bauernhäusern mit unterschiedlichem Standard an. Agriturismo ist kein Massentourismus, sondern die Idee, dass Gäste und Gastgeber in persönlichen Kontakt miteinander treten.

Cimignoli nimmt das so ernst wie die Freundschaft zwischen Betzenstein und Baschi: "Es ist gut, einen kulturellen Austausch zu haben", sagt er. Den anderen kennenzulernen ist ihm wichtig, Erfahrungen auszutauschen, was vor allem das kulturelle Landleben betrifft. Herauszufinden, wie das gesellschaftliche Leben in Betzenstein läuft, wie mit der Natur umgegangen wird, was die Leute mögen und was nicht, wie sie ticken und worauf er sich als Gastgeber einstellen soll.

Cimignoli ist ein Beobachter der fränkischen Lebensart. Die Betzensteiner Künstlerin und Mitglied des Bürgervereins Bürger 23, Kerstin Kassel, hilft ihm dabei in bestem Italienisch. Oder mit dem nahezu perfekten Englisch von Cimignoli.

Darüber hinaus denkt Antonio Cimignoli auch über den Austausch von Produkten nach. Der Wein- und Olivenbauer kann sich die Einfuhr von traditionell hergestellten Produkten aus Betzenstein und der Fränkischen Schweiz vorstellen. Bier, Brot und Brezen, Marmelade und Bratwürste fallen ihm da spontan ein. Im Gegenzug könnten beispielsweise Wein und Olivenöl aus Baschi und seiner Region öfter mal auf dem Tisch der Betzensteiner landen. Es geht ihm also auch um die Vermarktung regionaler, vor allem landwirtschaftlicher Produkte. Und jeder würde wissen, wo die Produkte herkommen.

Kaum bekannt

Cimignoli versteht sich aber auch als Botschafter ganz Umbriens. Die meisten nordeuropäischen Touristen reisen in die Toskana, wenn das Ziel Nord- oder Mittelitalien ist. Bekannte Städte wie Assisi, Perugia oder Orvieto sind zwar beliebtes Ziel von Ausflügen, aber die ländlichen Regionen Umbriens kennt man kaum oder sind nur eingefleischten Umbrien-Liebhabern ein Begriff. Und das "grüne Herz Italiens", wie Umbrien auch genannt wird, mit seinen Tälern, Bergen und Hügeln wird gerne, auch auf dem Weg nach Rom, links liegen gelassen, obwohl die ländliche Region urwüchsige Natur und jede Menge Sehenswürdigkeiten zu bieten hat und nicht zuletzt die typisch italienische Lebensart. Vor allem seit den Erdbeben vergangenes Jahr machen die Urlauber einen Bogen um Umbrien und man wirbt wieder verstärkt darum, dass die Touristen wieder zurückkommen. Laut Süddeutscher Zeitung vom Juni 2017 vermeldeten die Gästehäuser einen Einbruch der Buchungen um 70 bis 80 Prozent.

Cimignoli will da nicht tatenlos zusehen und sieht seine Chancen in der Freundschaft zwischen Betzenstein und Baschi. Er wirbt für seine Heimatstadt und dass man dort noch das erleben kann, was der Italien-Urlauber im Grunde will: das authentische Italien fernab vom Massentourismus mit unverfälschter Küche, mittelalterlichen Städten und Ortschaften – und dem gelassenen Lebensstil.

