Verdächtige Taschen geöffnet: Entwarnung in Pegnitz

PEGNITZ - Aufregung in Pegnitz: Am Samstagmorgen wurde ein Supermarkt in der Nürnberger Straße evakuiert. Der Grund für die Räumung war der Fund zweier herrenloser Taschen. Doch nach der Prüfung gaben Spezialisten Entwarnung - der Inhalt war harmlos und auch der Besitzer der Reisetaschen ist gefunden.

Keiner darf in die Nähe des Pegnitzer Supermarktes: Nach dem Fund zweier herrenloser Taschen, wurde der Laden samt Parkplatz evakuiert. Foto: Frank Heidler



Laut Angaben von Alexander Czech, Polizeisprecher aus Oberfranken, wurden kurz vor 10 Uhr zwei Taschen in dem Kaufland-Markt in der Nürnberger Straße (Bundesstraße 2) gefunden, die niemandem zugeordnet werden konnten. Da sich auch niemand meldete, der die beiden Gepäckstücke vermisste, wurde der Markt daraufhin evakuiert. Auch der angrenzende Parkplatz wurde geräumt und die angrenzenden Fachgeschäfte wurden geschlossen. Zudem sperrte die Polizei die umliegenden Straßen für den Verkehr.

Laut Czech waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei Pegnitz vor Ort, Verstärkung haben sie durch Beamte aus den umliegenden Dienststellen bekommen. Rasch wurde eine Expertengruppe angefordert: Die Technische Sondergruppe (TSG) konnte aber um 13.30 Uhr Entwarnung geben. Weder konnten sie Sprengstoff noch andere gefährliche Substanzen in den Reisetaschen finden. "In beiden Taschen befanden sich Kleidungsstücke und persönliche Sachen", teilte die Polizei gegen 14 Uhr mit. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Polizisten den Besitzer der Gepäckstücke ausfindig machen: Dabei handelt es sich um einen 29 Jahre alten Reisenden. Er räumte ein, dass er die Taschen in dem Einkaufsmarkt zwischengelagert hatte. Der Supermarkt wurde nach der Entwarnung sofort wieder freigegeben.

Stau rund um den Einsatzort

Die Sperrung der Nürnberger Straße führte in Pegnitz zu massiven Verkehrsbehinderungen, bis in die Pegnitzer Innenstadt stauten sich die Fahrzeuge zurück. Am zweiten Kreisel zum W.I.V-Center (mit Aldi und Rewe) mussten lange Lastzüge, die aus Richtung Bayreuth kamen, wenden. Sie konnten nicht weiterfahren und versuchten die völlig überlastete Ausweichroute ü​ber die Galgengasse zu nehmen. "Bei solchen Vorfällen ist immer besondere Vorsicht geboten, wir bitten die Bevölkerung deshalb um Verständnis für die Wartezeit", erklärte Polizeisprecher Czech. Am "Kaufland-Kreisel" versammelten sich während des Einsatzes Gruppen von Neugierigen. Immer wieder hielten dort verwunderte Autofahrer an, um bei der Polizei den Grund für den Einsatz zu erfragen, sie wurden jedoch rasch weitergewunken. Ortskundige Pegnitzer umgingen die vollen Straßen - sie erledigten den Einkauf zu Fuß oder griffen auf das Fahrrad zurück.

Dieser Artikel wurde um 14.24 Uhr aktualisiert.

