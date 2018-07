Verdächtiger Fund: Supermarkt in Pegnitz evakuiert

Experten sollen herrenlose Taschen untersuchen - Massive Verkehrsbehinderungen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Aufregung in Pegnitz: Am Samstagmorgen wurde ein Supermarkt in der Nürnberger Straße evakuiert. Der Grund für die Räumung war der Fund zweier herrenloser Taschen. Der Markt wird wohl noch einige Stunden gesperrt bleiben, denn nun rücken Experten an.

Keiner darf in die Nähe des Pegnitzer Supermarktes: Nach dem Fund zweier herrenloser Taschen, wurde der Laden samt Parkplatz evakuiert. © Frank Heidler



Keiner darf in die Nähe des Pegnitzer Supermarktes: Nach dem Fund zweier herrenloser Taschen, wurde der Laden samt Parkplatz evakuiert. Foto: Frank Heidler



Laut Angaben von Alexander Czech, Polizeisprecher aus Oberfranken, wurden kurz vor 10 Uhr zwei Taschen in dem Kaufland-Markt in der Nürnberger Straße (Bundesstraße 2) gefunden, die niemandem zugeordnet werden konnten. Da sich auch niemand meldete, der die beiden Gepäckstücke vermisste, wurde der Markt daraufhin evakuiert. Auch der angrenzende Parkplatz wurde geräumt. Zudem sind die umliegenden Straßen aktuell für den Verkehr gesperrt.

Laut Czech sind zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei Pegnitz vor Ort, Verstärkung bekommen sie durch Beamte aus den umliegenden Dienststellen. Nun wurde eine Expertengruppe angefordert: Die Technische Sondergruppe (TSG) soll klären, ob sich in den Taschen Inhalte wie Sprengstoff oder gefährliche Substanzen befinden. Der Supermarkt bleibt voraussichtlich noch einige Stunden gesperrt, denn die Experten werden am frühen Nachmittag eintreffen. "Bei solchen Vorfällen ist immer besondere Vorsicht geboten, wir bitten die Bevölkerung deshalb um Verständnis für die Wartezeit", so Polizeisprecher Czech.

Nach ersten Informationen kontrolliert die Polizei Fahrzeuge rund um den Supermarkt. Der Einsatz führt aktuell zu massiven Verkehrsbehinderungen in der Pegnitzer Innenstadt.

Nähere Informationen folgen in Kürze.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.