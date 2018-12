Verdächtiger im Mordfall "Peggy" wieder frei

Amtsgericht sorgt nach widerrufenem Geständnis für Weihnachtsüberraschung - vor 1 Stunde

BAYREUTH/LICHTENBERG - Wenn das keine Weihnachtsüberraschung ist: Das Amtsgericht Bayreuth hat im Mordfall "Peggy" den Haftbefehl gegen den 41-jährigen Tatverdächtigen, der vom Ermittlungsrichter am 10. Dezember erlassen worden war, aufgehoben und den Mann aus der Untersuchungshaft entlassen. Damit entsprach das Gericht auf dem Weg einer Abhilfeentscheidung einer Beschwerde des Beschuldigten.

Das Amtsgericht hat einen dringenden Tatverdacht verneint, da das widerrufene Teilgeständnis nicht mehr gegen den Beschuldigten verwendet werden könne. Außerdem begründe das Spurenbild am Ablageort zwar "den Verdacht der Verbringung der Leiche, aber nicht ein vorausgegangenes Tötungsdelikt". Weitere Ermittlungsergebnisse, wie etwa Aussagen anderer Personen, würden keinen dringenden Tatverdacht für eine Sexualstraftat oder ein Tötungsdelikt zum Nachteil von Peggy Knobloch ergeben.

Vor 17 Jahren verschwindet die neunjährige Schülerin Peggy in Oberfranken spurlos. Als ihr Mörder wird 2004 ein geistig eingeschränkte Nachbar verurteilt. Am 14. Mai 2014 wird der Nachbar wieder freigesprochen. Anfang Juli 2016 nimmt der Fall eine spektakuläre Wende: In einem Waldstück in Thüringen werden Skelettteile von Peggy gefunden. Im September 2018 legt ein 41-Jähriger ein Geständnis ab.