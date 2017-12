Verdienste um Landkreis Bayreuth gewürdigt

Landrat Hermann Hübner verleiht Urkunden für ehrenamtliches Engagement und umweltbewusste Firmen - vor 46 Minuten

BAYREUTH - Verdiente Bürger aus fünf Bereichen sind bei einem Ehrungsempfang im Landratsamt ausgezeichnet worden. Die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland durfte Gertrud Richter aus Mistelbach entgegennehmen.

Verdiente Bürger aus fünf Bereichen sind bei einem Ehrungsempfang ausgezeichnet worden. Im Landratsamt nahmen 15 Geehrte ihre Urkunden entgegen, die ihnen Landrat Hermann Hübner (6.v.r.) überreichte. © Foto: Andreas Harbach



Landrat Hermann Hübner wies in seiner Laudatio darauf hin, dass das Engagement von Gertrud Richter durch die Serie "Der grüne Faden" einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde.

Das Thema Musik beherrsche demnach das Leben der Geehrten. So war sie unter anderem 13 Jahre lang für die Lehrerausbildung an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth tätig.

Im Jahr 1986 überzeugte sie der Direktor der damaligen Fachakademie, die Leitung des Bayreuther Kinderchores an der Hochschule für evangelische Kirchenmusik zu übernehmen. Damals waren es 15 Kinder, heute sind es etwa 100.

Ungeheurer Einsatz

Seit den Anfängen ihrer Tätigkeit habe Gertrud Richter "mit ungeheurem persönlichen Einsatz und großem organisatorischen Geschick den Chor zu einem Ensemble geformt, in dem die Kinder in den drei Altersgruppen mit großer Begeisterung singen", so Landrat Hübner weiter.

Zudem standen die Auszeichnungen für langjährige Dienstzeit beim Bayerischen Roten Kreuz an. Das Ehrenzeichen für 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit beim BRK erhielten die beiden Bischofsgrüner Werner Glaser und Horst Jahreiß. Das Ehrenzeichen für 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit beim BRK ging an Kathrin Fick (Warmensteinach), Jörg Hautmann und Holger Schmidt (beide Mehlmeisel), Stefan Eigl (Heinersreuth) und Daniela Luppa (Pegnitz).

Lange Jahre beim THW

Auszeichnungen gab es auch für die langjährige Dienstzeit beim Technischen Hilfswerk. Das Ehrenzeichen für 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit beim THW ging an Reinhold Kautz (Creußen). Das Ehrenzeichen für 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit beim THW durften Horst Brauer (Creußen) sowie Edmund Ringler (Pegnitz) entgegennehmen.

Zwei Kommunalpolitiker aus dem Landkreis wurden von Landrat Hübner im Namen von Innenminister Joachim Hermann für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung geehrt: Friedrich Büttner, Mitglied des Stadtrates in Creußen, sowie Reiner Böhner, Mitglied des Gemeinderates in Heinersreuth.

Engagement für die Umwelt

Durch die freiwillige Einführung des Umweltmanagementsystems haben sich folgende Firmen für die Teilnahme am Umweltpakt Bayern – umweltverträgliches Wirtschaftswachstum – qualifiziert und erhielten Teilnehmerurkunden: Zimmerei Dusella (Hollfeld), Friedrich Richter Messwerkzeugfabrik (Speichersdorf) und Belland Vision (Pegnitz).

