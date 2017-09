Verdienstmedaille für couragierte Auerbacher

Linda, Georgine und Matthias Rupprecht in München ausgezeichnet — Diebesbande auf der Flucht verfolgt - vor 1 Stunde

AUERBACH/MÜNCHEN - Linda, Georgine und Matthias Rupprecht sind am Montag von Innenminister Joachim Herrmann mit der Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit ausgezeichnet worden. Damit wurde deren couragierter Einsatz im März dieses Jahres gewürdigt.

Innenminister Joachim Herrmann hat (von links) Georgine, Matthias und Linda Rupprecht aus Auerbach die Verdienstmedaille für innere Sicherheit verliehen. © Innenministerium



Innenminister Joachim Herrmann hat (von links) Georgine, Matthias und Linda Rupprecht aus Auerbach die Verdienstmedaille für innere Sicherheit verliehen. Foto: Innenministerium



Die drei Auerbacher erwischten in der Ebersberger Straße eine rumänische Diebesbande beim Einbruch, verfolgten diese auf der Flucht und halfen maßgeblich bei deren Festnahme durch die Polizei, hieß es in der Laudatio des Innenministers. "Durch weiterführende Ermittlungen konnten weitere Wohnungseinbrüche in Mittelfranken nachgewiesen werden."

Die couragierte Aktion im März war in Auerbach Tagesgespräch. Matthias Rupprecht wollte damals in der Bahnhofstraße gerade mit seinem Auto wegfahren, als er die jungen Männer im Alter von 14 und 18 Jahren an der Straßenecke stehen sah. Sie wirken abwartend. Kurz danach stand einer der beiden an der Friedhofsmauer, der andere war verschwunden. Als dieser dann aus einem Wohnhaus an der Ebersberger Straße kam, ging alles sehr schnell.

Rupprecht holte sich seine Tante zu Hilfe. Sie beobachtete, dass die Täter über den Friedhof das Weite suchten. Der Zufall wollte es, dass deren Tochter gerade mit dem Auto vorbeikam und die beiden Männer mit dem Handy fotografieren konnte. Sofort nahm sie mit dem Auto die Verfolgung auf. Die beiden gingen zum Place de Laneuveville und dann weiter bis zur Bushaltestelle an der Neuhauser Straße. Matthias Rupprecht alarmierte inzwischen die Polizei. Dann ging er zum Wohnhaus, aus dem der eine der beiden Täter kam. Es war niemand zu Hause, aber die Haustür stand offen.

An der Bushaltestelle an der Neuhauser Straße hat die Polizei dann die beiden Männer geschnappt und verhaftet.

Die drei Auerbacher waren mit weiteren 30 Bürgern aus ganz Bayern zur offiziellen Übergabe ins Innenministerium nach München eingeladen worden. Neben Familienangehörigen war auch Bürgermeister Joachim Neuß dabei. Bereits vorher wurden sie bei der Auerbacher Polizei geehrt.

MICHAEL GRÜNER