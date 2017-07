Verdiente Plecher und herausragende Leistungen gewürdigt

Bürgermeister Karlheinz Escher ehrt am Bürgerfest Sportler, Schüler und einen Azubi — Manfred Wich und Karl Stieg gedankt - vor 7 Stunden

PLECH - Beste Stimmung herrschte am Plecher Bürgerfest, zu dem Bürgermeister Karlheinz Escher viele Gäste aus nah und fern begrüßen konnte. Sein Dank galt vor allem den Organisatoren des Sportvereins sowie den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Plecher Vereine, die das Fest schon seit mehr als zwei Jahrzehnten möglich machen.

Von links: Milena Heisinger, Werner Ziegler, Hanna Kannowsky, Harald Kannowsky, Erika Landmann, Heidi Pfaffenberger, Oskar Lang, Jörg Fiedler, Karlheinz Escher, Marius Kreuzer, Manfred Wich, im Rollstuhl Sebastian Schmidt. © F: E. Rohwer



Auch heuer nahm Escher das Bürgerfest zum Anlass, um verdiente Bürgerinnen und Bürger sowie erfolgreiche Sportler und ausgezeichnete Schüler zu ehren. Für die Mannschaften gab es einen kleinen Zuschuss in die Mannschaftskasse, an die persönlich Geehrten überreichte Escher einen Gutschein.

Nicht zum ersten Mal waren unter den Geehrten die erfolgreichen Sportler des Jahres 2017. So sorgten erneut die weiblichen Judokas des SV Neuhaus/Rothenbruck — unter ihnen auch die beiden Plecher Kämpferinnen Carina Bojer und Ina Bauernfeind — für Aufsehen.

Nach der Bayernliga-Meisterschaft im vergangenen Jahr setzten die "im wahrsten Sinn" starken Frauen Nicola Deyerling, Anneliese Trappe, Stefanie Pfeffer, Sonja Bauer, Maren Heimstädt, Manuela Schmidt, Leocardia Zheng, Samara Haselberger, Verena Pfeffer, Janina Böhmer, Claudia Fink, Ann-Kathrin Märtin, Tatjana Schauer Alexandra Brand, Babett Schauer und die beiden Plecherinnen Carina Bojer und Ina Bauernfeind noch eins drauf und schafften den Aufstieg in die 2. Judo-Bundesliga.

Derzeit schneiden sie dort nicht einmal so schlecht ab. Mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis von 6:6 liegen sie auf dem vierten Platz von neun Mannschaften.

Ebenso seit Jahren in seiner Sportart erfolgreich ist Sebastian Schmidt. Obwohl der Luftgewehrschütze erst 15 Jahre alt ist, qualifizierte er sich nach einem fünften Platz bei den Bayerischen Meisterschaften im Vorjahr und einem dritten Platz bayernweit in diesem Jahr für den Nationalkader sowohl in der Federbock-Klasse als auch in der Liegend-Klasse. Schmidt ist damit der jüngste Schütze im Nationalkader.

Auch die Bernhecker Schützen lassen immer wieder mit Erfolgen aufhorchen. Heuer schaffte die Mannschaft Bernheck 3 mit Heidi Pfaffenberger, Werner Müller, Harald Kannowsky und Erika Landmann den Aufstieg von der C- in die B-Klasse. Unterstützt wurden sie während der laufenden Saison dabei von den Ersatzschützen Artur Ziegler, Hanna Kannowsky und Luca Walter.

Sehr gute Zeugnisse

Spitzenleistungen in der Schule und im Beruf legten Milena Heisinger, Marius Kreuzer und Tim Lindner ab. Milena Heisinger schloss im vorigen Jahr (das Ergebnis stand zum Bürgerfest 2016 noch nicht fest) mit einer Note von 1,42 und dem damit zweitbesten Abschluss der Mittleren Reife ab, Marius Kreuzer schaffte heuer seine Mittlere Reife ebenfalls mit einem Spitzenwert von 1,82 und war damit unter den ersten zehn Absolventen.

Tim Lindner aus Buchau stand den beiden Schülern in nichts nach. Mit 1,3 in der Theorie und 1,4 in der Praxis schloss er vor wenigen Wochen seine Gesellenprüfung als Fleischer ab und ist damit heuer der beste Jung-Geselle der Handwerkskammer Bayreuth für den Bereich Kulmbach. Dass Lindner als Pegnitzer unter den Geehrten war, hat seinen Grund. Er absolvierte seine Ausbildung bei seinem Onkel Jörg Fiedler von der Metzgerei Dörfler & Fiedler in Plech, so dass Bürgermeister Escher vor allem auch auf den hervorragenden Ausbildungsbetrieb in Plech hinweisen wollte. Bereits vor ein paar Jahren absolvierte ein Geselle der Metzgerei seine Prüfung bei der Innung in Nürnberg mit 1,0.

Viele Stunden seines Lebens opferte Oskar Lang für seine Gemeinde, ob als aktiver Feuerwehrmann in jungen Jahren oder später bei verschiedenen Vereinen — immer wenn es etwas zu arbeiten gab, stand er in der vorderen Reihe. Dass er sich jetzt aus Altersgründen etwas aus dem Geschehen zurückziehen möchte, nahm der Bürgermeister zum Anlass, dem jahrelangen Wegewart des Plecher Heimatvereins sowie Obmann der Holzrechtler in gebührendem Rahmen zu danken.

Noch nicht ganz so lange, aber ebenso aktiv ist Manfred Wich. Auch er ist fast auf jedem Fest im Einsatz zu finden. Der "Plecher Grillmeister" unterstützt alle Vereine, wenn es darum geht, auf den diversen Festen für die nötigen Grill-Spezialitäten zu sorgen.

Und schließlich war heuer auch Karl "Charlie" Stieg für seinen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohl der Gemeinde unter den Geehrten. Stieg zeichnet schon seit Jahren mit spitzer Feder die Karikaturen in der Plecher Faschingszeitung.

Im vergangenen Jahr machte er sein "Meisterstück". Mit einer mehrere Quadratmeter großen Ortsansicht malte der Hobbykünstler das Bühnenbild für die verschiedenen Theateraufführungen anlässlich des Plecher Jubiläumsjahres.

