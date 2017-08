Verein Jupiter setzt sich für Drogenprävention ein

Spendenaktion abgeschlossen: Knapp 9000 Euro kamen zusammen — Dafür erklommen Mitglieder drei große Berge mit insgesamt 11 000 Metern - vor 1 Stunde

KÖNIGSTEIN - Der Verein Jupiter, der Gewalt- und Drogenpräventionsprojekte mit Jugendlichen durchführt, hat seine groß angelegte Spendenaktion "7 Summits" abgeschlossen. Sieben Berge wollte Jupiter erklimmen und damit 25 728 Euro Spenden generieren – für jeden Höhenmeter einen Euro.

Das Bild zeigt Gäste und Jupiter-Mitglieder sowie Thomas Hampel (hinten 2. von links, rote Krawatte), davor Marlene Mortler, neben ihr Landtagsmitglied Harald Schwartz, davor Vorsitzender Jörk Kaduk (hält Banner) und dahinter Königsteins 3. Bürgermeister Richard Pesold (gelbes Hemd). © Foto: Jupiter



Bis zum Projektabschluss gingen bei dem Verein 8901 Euro ein. Und Jupiter hat Wort gehalten: Gran Paradiso (4061 Meter), Großglockner (3798 Meter) und Triglav (2864 Meter) sind bestiegen und damit sogar mehr Höhenmeter als nötig geschafft.

Sinn und Zweck der Spendenaktion sei es, so Jupiter-Vorsitzender Jörk Kaduk, bei der Abschlussfeier in Königstein, mit den eingegangenen Geldern Jugendprojekte in der Gewalt- und Drogenprävention zu fördern und finanziell schwache Kursteilnehmer zu unterstützen. "7 Summits"-Schirmherr war dabei kein Geringerer als Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Thomas Hampel, Inspekteur der Bayerischen Polizei, überbrachte denn auch den Gruß des Ministers. Prävention sei ein wichtiges Thema, betonte Hampel und lobte die Arbeit von Jupiter auf diesem Gebiet: "Es ist beeindruckend, was der Verein seit seiner Gründung 2009 alles auf die Beine gestellt hat."

Vorsitzender Kaduk präsentierte kurz die einzelnen Projekte. So bietet Jupiter nicht nur ein Schulprojekt in der Gewalt- und Suchtprävention an, das auf alpine Erlebnispädagogik und den Aufenthalt in einer Selbstversorgerhütte setzt, sondern führt auch "Grenzgänger" durch, eine Erlebniswanderung für Jugendliche, die bereits mit Gewalt und Drogen in Berührung gekommen sind (wir berichteten). Auch ein deutsch-tschechisches Jugendprojekt gibt es. Und eines mit Schlittenhunden. Letzteres stellte Katja Bub vom Schlittenhundesportverband Bayern (SSVB) vor, der den Prototyp dieses Projekts 2016 durchführte. Mit Erfolg, wie eine kleine Bilderpräsentation zeigte.

Marlene Mortler, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, zeigte sich begeistert von der Arbeit des "kleinen, aber sehr effizienten Vereins". Gerade im Hinblick auf die rund 2,5 Millionen Kinder, die in Deutschland in suchtbelasteten Familien aufwachsen, gelte es "noch früher, noch gezielter und noch besser zu helfen". Deshalb unterstütze sie Jupiter gerne mit einer privaten Spende.

Er sei überzeugt, dass sich die Arbeit von Jupiter auszahle, lobte auch Landtagsmitglied Harald Schwartz. Und Königsteins 3. Bürgermeister Richard Pesold brachte es kurz und knapp auf den Punkt: "Die Marktgemeinde ist stolz, dass sie Jupiter hat. Die Arbeit dieses Vereins ist nicht hoch genug zu loben."

ZWer Projekte von Jupiter unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun: Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg, IBAN: DE 50 7526 1700 0007 1493 36 oder bei der Sparkasse Amberg-Sulzbach, DE 14 7525 0000 0021 0875 56. Stichwort: "7 Summits".

