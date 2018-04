Vereine und Schule helfen beim "Rama Dama" in Pottenstein

In diesem Jahr wird in und um Pottenstein heuer an zwei Tagen Müll gesammelt — Zwölf Säcke mit Abfall - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Auch im Jahr 2018 wird die Aktion "Rama Dama" weitergeführt – diesjährig sogar erstmals in Kooperation mit der Graf-Botho-Grund- und Mittelschule und den Vereinen.

Die Teilnehmer der Aktion „Rama Dama“ sammelten in und um Pottenstein viel Müll ein, darunter Traktor- und Autoreifen. © Laura Bulikewitz



Die Teilnehmer der Aktion „Rama Dama“ sammelten in und um Pottenstein viel Müll ein, darunter Traktor- und Autoreifen. Foto: Laura Bulikewitz



Geplant sind zwei Aktionstage, um die verschiedenen Routen in und rund um Pottenstein abzulaufen und den herumliegenden Müll in Gräben, an Waldwegen, Rastplätzen und Sitzbänken einzusammeln. Bereits am vergangenen Samstag haben sich die Vereine zum "Rama Dama" um 9 Uhr am Rathaus getroffen. Teilgenommen haben unter anderem die Jugend der Bergwacht Pottenstein, die KAB, die Feuerwehr Pottenstein und die Feuerwehr Haßlach, der Verein Frankenesel sowie Zweiter Bürgermeister Rainer Brendel und Mitglieder des TSC Pottenstein.

Die Teams waren auf den Strecken Richtung Teufelshöhle, Mariental/Teufelsschritt, den Burgberg zur Himmelsleiter sowie im Püttlachtal unterwegs. Man konnte kaum glauben, was alles gefunden wurde: Insgesamt kamen zwölf Säcke mit viel Abfall zusammen: Glas- und Plastikflaschen, Plastiktüten und -folien, alte Traktor- und auch Autoreifen, Papiertaschentücher, Zigarettenschachteln und vieles mehr.

Gegen Mittag trafen alle Teams wieder am Rathaus ein, wo eine Brotzeit bereitstand. Als Dankeschön erhielten alle Kinder und Jugendlichen eine Freikarte für das Juramar, bereitgestellt von der Stadt Pottenstein.

Schüler beteiligen sich

Die Graf-Botho-Schule wird am kommenden Freitag, 20. April, das "Rama Dama" durchführen. In gemeinsamer Planung mit der kommissarischen Schulleiterin Ariane Deinhardt werden die rund 80 Kinder die Strecken nach Haßlach und Weidmannsgesees ablaufen. Die Veranstalter der Müllsammelaktion bedanken sich beim städtischen Bauhof, der sich um die Entsorgung des Mülls gekümmert hat, außerdem bei Stadtrat Reinhold Thiem, der die Getränke spendierte, und bei den Schülern, die dieses Jahr bei der Aktion mitmachten.