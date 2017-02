Verfolgungsjagd auf A9: Porsche-Dieb flüchtet vor Polizei

Mann entkommt aus stehengebliebenem Wagen - Noch immer auf der Flucht - vor 3 Stunden

MÜNCHBERG - Die Szenen, die sich in der Nacht auf Sonntag bei Münchberg abgespielt haben, könnten aus einem Actionfilm stammen. Doch die Verfolgungsjagd, die sich ein Porsche-Dieb auf der A9 mit der Polizei geliefert hat, war keine Filmeinlage.

Anstatt sich zu stellen, verließ der Mann den Porsche Cayenne und setzte seine Flucht zu Fuß fort. © NEWS5 / Fricke



Anstatt sich zu stellen, verließ der Mann den Porsche Cayenne und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Foto: NEWS5 / Fricke



Gegen 21.15 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Bayreuth der als gestohlen gemeldete Porsche Cayenne auf der A9 auf. Im Bereich Bayreuth ignorierte der Mann sämtliche Anhalteaufforderungen und flüchtete rücksichtslos weiter auf der Autobahn in Richtung Hof.

Wie die Polizei mitteilt, wurde das knapp zwei Jahre alte Fahrzeug mit belgischen Kennzeichen am Samstag im Raum Antwerpen gestohlen.

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberfranken beorderte weitere Streifenbesatzungen und auch einen Polizeihubschrauber in den Einsatzraum. Mit Geschwindigkeiten um 200 km/h flüchtete der Mann mit dem gestohlenen Fahrzeug bis zur Anschlussstelle Münchberg-Süd. Dort fuhr der Fahrer von der Autobahn ab und in den Münchberger Stadtteil Strass. In einer Rechtskurve geriet der Wagen außer Kontrolle und landete letztendlich in einem Garten. Der Mann verschwand daraufhin zu Fuß in der Dunkelheit. Um die fünfzehn Streifenbesatzungen und auch ein Polizeihubschrauber fahndeten bis zum frühen Morgen nach dem Flüchtigen.

Bilderstrecke zum Thema Porsche-Dieb liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei auf A9 Ein Mann, der wenige Stunden zuvor einen Porsche Cayenne gestohlen hatte, lieferte sich am Samstagabend auf der A9 bei Münchberg eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Nachdem er mit dem Wagen in einem Garten zum Stehen gekommen war, konnte der Mann entkommen und ist seitdem auf der Flucht.



Der Mann dürfte etwa 175 Zentimeter groß sein, er war dunkel gekleidet. Er könnte eventuell einen Rucksack oder eine Tasche mit sich führen.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Aufmerksamkeit im Raum Münchberg. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann versucht, per Anhalter, an Autobahnparkplätzen oder mit dem öffentlichen Nahverkehr weiter zu kommen.

Wählen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Polizeinotruf 110!

Dieser Artikel wurde um 10.25 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lio

Mail an die Redaktion