Vergessener Kochtopf setzte in Erbendorf Küche in Brand

Rauchmelder warnte Bewohner - Niemand verletzt aber 70.000 Euro Sachschaden - vor 6 Minuten

ERBENDORF - Ein vergessener Kochtopf am Herd führte am Freitagabend in Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth zu einem Küchenbrand. Verletzt wurde zwar glücklicherweise niemand, aber der Schaden ist mit rund 70.000 Euro beträchtlich.

70.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagabend bei einem Küchenbrand in Erbendorf. © News5/Wellenhöfer



70.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagabend bei einem Küchenbrand in Erbendorf. Foto: News5/Wellenhöfer



In der Küche im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte ist nach Angaben der Polizei das Feuer gegen 20.15 Uhr ausgebrochen. Die 41-jährige amerikanische Hausbewohnerin, die sich in diesem Moment im Obergeschoss aufhielt, konnte mit ihren beiden Kindern das Gebäude gerade noch rechtzeitig verlassen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern. Die Feuerwehr Erbendorf konnte nur unter Atemschutz vorgehen und so ein Übergreifen auf die anderen Räume verhindern. Trotzdem entstand in dem Haus ein Sachschaden von rund 70.000 Euro.

Ein Rauchwarnmelder hatte die Frau auf das Feuer, das durch einenin Brand geratenen Kochtopf entstanden ist, aufmerksam gemacht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.