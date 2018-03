Vergleich mit Zlatan: Stiefler schießt Jahrhundert-Tor

Medien feiern den aus Hohenmirsberg stammenden Verteidiger des SV Sandhausen - vor 1 Stunde

HOHENMIRSBERG/LEIMEN - Es war eines der spektakulärsten Tore der vergangenen Jahre: Der Treffer des Hohenmirsbergers Manuel Stiefler (29) in der Zweitligapartie SV Sandhausen gegen den VfL Bochum. Zirkusreif nannte der Moderator der ARD-Sportschau die Aktion, in der Stiefler waagrecht in der Luft liegend den Ball mit der Hacke ins Bochumer Tor beförderte.

Hohenmirsberger mit Traumtor: Manuel Stiefler. © Foto: Eibner-Pressefoto



Hohenmirsberger mit Traumtor: Manuel Stiefler. Foto: Foto: Eibner-Pressefoto



"Ich habe gesehen, dass Denis Linsmayer den Ball wieder mit dem Kopf reinbringt und habe dann intuitiv gehandelt und ihn mit der Hacke gemacht, anders wäre ich auch nicht rangekommen", so Stiefler, der beim TSC Pottenstein das Fußballspielen erlernt hat.

Die Medien überschlugen sich mit Superlativen. Die Rhein-Neckar-Zeitung schrieb von "Stieflers Jahrhundert-Tor", die Bild zog gar einen Vergleich mit Zlatan Ibrahimovic, der in seiner Karriere ebenfalls mit solchen Zaubertoren glänzte.

"Ein geiles Tor", schwärmt Stieflers Mutter Gabi gegenüber den Nordbayerischen Nachrichten. Natürlich sei sie nach dem Spiel von Bekannten auf dieses Traumtor angesprochen worden; auch per Whatsapp und per E-mail kamen Reaktionen.

"Alle waren begeistert", so Gabi Stiefler. Auch die Mütter der Mannschaft, in der Manuels Bruder Maximilian kickt. Bei dem Team der SpVgg Bayreuth schaut Manuel öfters zu, wenn er in seiner Heimat weilt. Auch mit seinen alten Freunden ist er dann zusammen. "Sein Herz hängt immer noch am TSC Pottenstein", verrät Mama Stiefler.

Sohn Manuel, der nun seine fünfte Saison beim SV Sandhausen bestreitet, erzielte das Tor gegen Bochum kurioserweise als Verteidiger, denn unter Trainer Kenan Kocak ist der gelernte Mittelfeldspieler Mädchen für alles. "Er spielt momentan überall", so Gabi Stiefler.

Ende Juni läuft Manuel Stieflers Vertrag beim SC Sandhausen aus. Ob der Hohenmirsberger ihn noch verlängert oder den Verein wechselt, bleibt abzuwarten.

hjs