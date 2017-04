Ein Motorradfahrer fuhr am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße LAU1, als er von einem Audi im Kreuzungsbereich gerammt wurde. Der Audi-Fahrer war auf der Kreisstraße LAU2 von Richtung Strahlenfels nach Spies unterwegs und hatte den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersehen. Der Biker erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der Autofahrer konnte sich aus dem brennenden Wrack retten.

Regelmäßig erblicken Babys in der Sana-Klinik in Pegnitz das Licht der Welt. Wir haben die schönsten Bilder in einer Galerie zusammengefasst, die wir laufend aktualisieren. Viel Spaß mit den goldigen Bildern der süßen Wonneproppen.